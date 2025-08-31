Storm w filmach Marvela została obsadzona? Odpowiedź aktorki daje do myślenia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

W plotkach o Avengers: Doomsday pojawia się postać Storm z X-Menów. Poza wzmiankami o powrocie Halle Berry do roli, pojawiły się przecieki o nowej aktorce, która miałaby zagrać alternatywną wersję mutantki. Jednym z nazwisk jest Kirby Howell-Baptiste, znana z roli Śmierci w serialu Sandman. Portal TheDisInsider zapytał aktorkę o te plotki podczas wywiadu, a ona ani ich nie potwierdziła, ani im nie zaprzeczyła. Wygłosiła jednak wyćwiczoną, dyplomatyczną odpowiedź. Czyżby to coś sugerowało?

Kirby Howell-Baptiste jako Storm?

Kiedy została zapytana, czy słyszała o tej plotce i czy w ogóle byłaby zainteresowana rolą Storm, zrobiła krótką pauzę, po czym dyplomatycznie odpowiedziała, żeby podesłać jej tę plotkę i że chętnie o tym poczyta. Nic więcej nie zdradziła – nie wyraziła opinii, czy rola ją interesuje, ani czy bierze udział w projekcie. Zwykle, gdy aktorzy nie są związani z daną produkcją, komentują otwarcie i wyrażają swoje zdanie. Dlatego słowa aktorki dały fanom sporo do myślenia.

Czy Kirby Howell-Baptiste pasowałaby do roli Storm? Dajcie znać w komentarzach!

Poza Avengers: Doomsday nowi X-Meni mają pojawić się również w solowym filmie, który rozpocznie Sagę Mutantów po zakończeniu Sagi Multiwersum. Jake Schreier, twórca dobrze ocenianych Thunderbolts*, wyreżyseruje ten projekt i już rozpoczął wstępne prace.

Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku.