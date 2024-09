Aktorzy już wiedzą, jak skończy się Stranger Things 5. "To słodko-gorzkie"

fot. Netflix

Od 2016 roku znamy Gatena Matarazzo jako Dustina z serialu Netflixa Stranger Things. Teraz, gdy aktor spędza ostatnie miesiące na planie 5. sezonu, musi zmierzyć się z silnymi emocjami przed ostatecznym pożegnaniem. Opowiedział Radio Times, że miał mieszane uczucia co do finału, ponieważ obawiał się końca. Jednocześnie potwierdził, że obecnie ekipa produkcyjna oraz obsada znają zakończenie serialu.

- Po tym, jak wreszcie przeczytałem wszystko, poczułem taki przytłaczający promień światła, który otaczał całą ekipę i obsadę. Pamiętam, że skończyliśmy to czytać, co było niczym przypomnienie o rodzinie. Taki jest dla nas ten serial, a zakończenie jest co najmniej intensywne.

Jednocześnie Matarazzo zapewnił, że kręcenie Stranger Things 5 to "słodko-gorzkie doświadczenie". Już wie, że będzie tęsknił za planem zdjęciowym, ale również czuje ogromną ekscytację przy wielu scenach.

Stranger Things 5 - losy Dustina w finale

Aktor zaznaczył, że być może jego postać nie przeżyje finału, ale wciąż ma nadzieję na rozwinięcie historii Dustina w przyszłych projektach. Chciałby zobaczyć bohatera choćby jako trzydziestolatka. Przypomnijmy, że bracia Duffer wspomnieli o tym, że mają serial animowany oraz aktorski spin-off w planach.