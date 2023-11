Tak rozpocznie się Stranger Things 5. Oto początek scenariusza

Źródło: materiały prasowe

Dzień Stranger Things zagwarantował parę niespodzianek fanom ekipy z Hawkins. Nikt jednak nie spodziewał się za wielu informacji o 5. sezonie w związku z trwającym strajkiem aktorów. Scenarzyści postanowili jednak zaskoczyć zdjęciem scenariusza. Oto początek finału.

Stranger Things 5 - początek scenariusza

Scenarzyści serialu zaznaczyli, że zdjęcie pochodzi z pierwszej sceny finałowego sezonu.

W ciemności mamy usłyszeć szum zimnego wiatru oraz szeleszczących drzew. Oprócz tego, w tle pojawia się głos dziecka, które śpiewa znaną nam piosenkę.

Season 5. Chapter 1. Scene 1. pic.twitter.com/TIkf1DNipu — stranger writers (@strangerwriters) November 7, 2023

Jaka to będzie piosenka? Pierwsze, co przychodzi fanom na myśl, jest Neverending Story, śpiewana przez Dustina i jego dziewczynę Suzie w 3. sezonie. Nie brakuje też innych propozycji - wymieniane są Should I Stay or Should I Go oraz Running Up That Hill.

Nie wiadomo również, gdzie ta scena ma miejsce. Może to dziać się po Drugiej Stronie. Może to być równie dobrze flashback, który wprowadzi do aktualnych wydarzeń. Niemniej zapowiada się na intrygujący początek wyczekiwanego finału.

Stranger Things 5 - przewiduje się, że sezon zadebiutuje w 2024 roku. Wszystkie odcinki są dostępne na Netfliksie.