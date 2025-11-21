Nowa scena z Stranger Things 5. Jedenastka przygotowuje się do walki
Najnowszy udostępniony fragment z 5. sezonu Stranger Things pokazuje trening Jedenastki pod nadzorem Hoppera i Joyce. Bohaterka staje się coraz bardziej kompetentna w używaniu swoich mocy.
5. sezon Stranger Things rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu wraz z premierą pierwszej partii odcinków. W sieci pojawia się coraz więcej teaserów, w tym nowy 40-sekundowy klip przedstawiający kilku głównych bohaterów serialu.
Nowy materiał opublikowany przez Netflix pokazuje Jedenastkę (Millie Bobby Brown) wraz z Jimem Hopperem (David Harbour) i Joyce Byers (Winona Ryder) podczas treningu, który może przygotowywać ją do ostatecznego starcia z głównym antagonistą serialu – Vecną.
Stranger Things 5 - Trening Jedenastki
Stranger Things 5 - fabuła i premiera
Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.
Pierwsza część finałowego sezonu Stranger Things pojawi się na Netflixie 26 listopada, zaś druga na święta Bożego Narodzenia. Finałowy odcinek zadebiutuje na platformie w Sylwestra.
Źródło: screenrant.com
