Nowa scena z Stranger Things 5. Jedenastka przygotowuje się do walki

Najnowszy udostępniony fragment z 5. sezonu Stranger Things pokazuje trening Jedenastki pod nadzorem Hoppera i Joyce. Bohaterka staje się coraz bardziej kompetentna w używaniu swoich mocy.
Tomasz Hudyga
Tagi:  stranger things 5 
teaser netflix
Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu fot. Netflix
5. sezon Stranger Things rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu wraz z premierą pierwszej partii odcinków. W sieci pojawia się coraz więcej teaserów, w tym nowy 40-sekundowy klip przedstawiający kilku głównych bohaterów serialu.

Nowy materiał opublikowany przez Netflix pokazuje Jedenastkę (Millie Bobby Brown) wraz z Jimem Hopperem (David Harbour) i Joyce Byers (Winona Ryder) podczas treningu, który może przygotowywać ją do ostatecznego starcia z głównym antagonistą serialu – Vecną.

Stranger Things 5 - Trening Jedenastki

Stranger Things 5 - fabuła i premiera

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Pierwsza część finałowego sezonu Stranger Things pojawi się na Netflixie 26 listopada, zaś druga na święta Bożego Narodzenia. Finałowy odcinek zadebiutuje na platformie w Sylwestra. 

Źródło: screenrant.com

Tagi:  stranger things 5 
teaser netflix
