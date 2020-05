Stranger Things - koordynator kaskaderów serialu o 4. sezonie i zachowaniu dystansu społecznego na planie

fot. Netflix

Stranger Things podobnie jak wiele innych seriali musiał zatrzymać prace na planie ze względu na pandemię koronawirusa. W rozmowie z portalem Comicbook Hiro Koda, koordynator kaskaderów wypowiedział się na temat 4. sezonu. Stwierdził, że będzie on zdecydowanie mroczniejszy i bardziej epicki od poprzednich serii. Zapowiedział kilka naprawdę interesujących niespodzianek. Koda został również zapytany o pracę na planie, aby zachować dystans społeczny. Wyjawił on, że to będzie interesujące, aby spróbować rozgryźć tę kwestię, ponieważ wyczyny kaskaderskie wymagają bliskiego kontaktu między innymi po to, aby założyć uprząż itp.

Koda wypowiedział się również na temat najtrudniejszego wyczynu kaskaderskiego na planie jak do tej pory. Stwierdził, że była to scena w saunie, w której Eleven rzuca Billy'ego swoją mocą po pomieszczeniu. Trudnością było tutaj, że Dacre Montgomery był w tej sekwencji bez koszulki i trzeba było zamiast uprzęży tworzyć pewne platformy. W dodatku kaskader, który dublował aktora musiał uderzać gołym ciałem o ściany pomieszczenia.

Stranger Things - premiera 4. sezonu w 2021 roku.