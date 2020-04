Stranger Things - w 4. sezonie serialu pojawi się najpotężniejsza siostra Eleven?

Według najnowszej teorii, która pojawiła się w sieci 4. sezon Stranger Things wprowadzi najpotężniejszą z sióstr Eleven, Nine. Tak zwane Stranger Things Expanded Universe od pewnego czasu sugeruje, że inne dzieci, które były częścią eksperymentów w Hawkins Laboratory pojawi się na ekranie. Jednym z nich jest Nine, czyli Jaime. Nine i jej siostra bliźniaczka Marcy weszły do Projektu Indigo w latach 70. Jaime odznaczała się wielkimi zdolnościami pirokinetycznymi (czyli potrafiła podpalać przedmioty siła woli). Szybko stała się najsilniejszym atutem Indigo aż do pojawienia się Eleven. Jednak Nine nie została zlikwidowana, a dr Martin Brenner postanowił ją ukryć. W komiksowej miniserii Stranger Things: Into the Fire Nine budzi się z narkotycznego snu, który miał ujarzmić jej moce. Jaime przypomina sobie zdradę siostry, która uciekła z Hawkins bez niej. Nine opuszcza szpital, które był przez ten czas jej domem i postanawia zemścić się na osobach, które ją skrzywdziły.

W obsadzie 4. sezonu są David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Priah Ferguson, Maya Hawke i Cara Buono.

Stranger Things - premiera 4. sezonu w 2021 roku.