Stranger Things - David Harbour ujawnia nowe szczegóły wątku Hoppera w 4. sezonie serialu

Serial Stranger Things zadebiutuje ze swoim 4. sezonem najprawdopodobniej w 2021 roku, jednak do tej pory poza krótką zapowiedzią nie poznaliśmy żadnych szczegółów fabuły nowej odsłony. Z wideo można tylko wywnioskować, że w 4. sezonie pojawi się ponownie Hopper i obecnie znajduje się w rosyjskim gułagu. David Harbour, aktor, który wciela się w bohatera zdradził, że w nowej serii poznamy dużą część przeszłości postaci. Będzie to nawiązanie do pudeł, które w 2. sezonie znalazła Eleven opisanych między innymi Nowy Jork i Wietnam. Dla przypomnienia z poprzednich sezonów można było wywnioskować między innymi, że Hopper był udekorowanym weteranem wojny w Wietnamie. Zatem twórcy postanowili zgłębić historię jego życia.

W obsadzie oprócz wspomnianego Harboura znajdują się również Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Priah Ferguson, Maya Hawke i Cara Buono.