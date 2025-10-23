Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Finał Stranger Things jednak trafi do kin? Marzenie braci Duffer jest spełnione

Bracia Duffer będą mogli spełnić swoje marzenie, aby obejrzeć finał swojeg dzieła na sali kinowej. Pomimo wcześniejszych zapewnień Netflixa, że serial będzie dostępny tylko na platformie, Stranger Things pojawi się na wielkim ekranie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  strangers things 
premiera kinowa netflix 5. sezon
Stranger Things - 5. sezon fot. Netflix // Empire
Reklama

Netflixowy plan, by nie wypuszczać finału serialu Stranger Things w kinach, nie powiódł się. Platforma ogłosiła w czwartek, że długo wyczekiwany, pełnometrażowy finał popularnego serialu o paranormalnych zjawiskach w miasteczku Hawkins jednak trafi na duży ekran.

Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że fani będą mogli przeżyć finał Stranger Things w kinach — to coś, o czym marzyliśmy od lat. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Tedowi, Beli i wszystkim w Netflixie za to, że to umożliwili. Zobaczyć to na wielkim ekranie, z niesamowitym dźwiękiem, obrazem i salą pełną fanów — to idealny, a może nawet wypasiony, sposób, by świętować koniec tej przygody.

Według podanych informacji, umowa kinowa była przygotowywana od dłuższego czasu, mimo wcześniejszych zapewnień, że taka decyzja nie zapadła. Jeszcze na początku października Bela Bajaria, dyrektor ds. treści Netflixa, zapewniali w rozmowie z Variety, że serial nie trafi do kin. 

Wielu ludzi — naprawdę wielu — ogląda Stranger Things na Netflixie. Serial nie cierpi na brak rozmów, społeczności, udostępnień czy fandomu. Uważam, że premiera na Netflixie daje fanom dokładnie to, czego chcą.

Pokazy ostatniego odcinka piątego sezonu odbędą się w ponad 350 kinach w USA i Kanadzie, począwszy od 31 grudnia o godz. 17:00 równocześnie z globalną premierą na Netflixie — i potrwają do 1 stycznia 2026 roku.

Stranger Things - zdjęcia i plakaty z 5. sezonu

Stranger Things 5

arrow-left
Stranger Things 5
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: hollywoodreporter.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  strangers things 
premiera kinowa netflix 5. sezon
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Najnowsze

1 Zwiastun 5 sezonu The Office PL. Zapowiada się najbardziej wybuchowy rozdział serii
-

Zwiastun 5 sezonu The Office PL. Zapowiada się najbardziej wybuchowy rozdział serii

2 27. Freddy Krueger (Koszmar z Ulicy Wiązów)
-

Jim Carrey jako Freddy Krueger? Kultowy reżyser widzi w tym przyszłość serii

3 Jacob Elordi (25 lat) - znany z serialu Euforia.
-

3. sezon Euforii owiany tajemnicą. Jacob Elordi porównuje scenariusz do akt JFK

4 Crime 101
-

Crime 101 - zwiastun. Chris Hemsworth jako wybitny rabuś

5 Okładka książki Tytuł: Niewyczerpany żart
-

Książki: 10 najdłuższych powieści na świecie. Prawdziwe Behemoty literatury

6 23. Doktor Who (1963-1989, 2005 - nadal)
-

Doktor Who - Millie Gibson o hejcie i nieprawdziwych plotkach na swój temat

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e04

Chicago Fire

s11e04

Chicago Med

s13e04

Chicago PD

s49e05

Ryzykanci

s2025e205

Moda na sukces

s33e12

Ojciec Mateusz

s06e05

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e204

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds

ur. 1976, kończy 49 lat

Amandla Stenberg
Amandla Stenberg

ur. 1998, kończy 27 lat

Sam Raimi
Sam Raimi

ur. 1959, kończy 66 lat

Joanna Jedrejek
Joanna Jedrejek

ur. 1970, kończy 55 lat

Jessica Stroup
Jessica Stroup

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV