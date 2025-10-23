Finał Stranger Things jednak trafi do kin? Marzenie braci Duffer jest spełnione

fot. Netflix // Empire

Netflixowy plan, by nie wypuszczać finału serialu Stranger Things w kinach, nie powiódł się. Platforma ogłosiła w czwartek, że długo wyczekiwany, pełnometrażowy finał popularnego serialu o paranormalnych zjawiskach w miasteczku Hawkins jednak trafi na duży ekran.

Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że fani będą mogli przeżyć finał Stranger Things w kinach — to coś, o czym marzyliśmy od lat. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Tedowi, Beli i wszystkim w Netflixie za to, że to umożliwili. Zobaczyć to na wielkim ekranie, z niesamowitym dźwiękiem, obrazem i salą pełną fanów — to idealny, a może nawet wypasiony, sposób, by świętować koniec tej przygody.

Według podanych informacji, umowa kinowa była przygotowywana od dłuższego czasu, mimo wcześniejszych zapewnień, że taka decyzja nie zapadła. Jeszcze na początku października Bela Bajaria, dyrektor ds. treści Netflixa, zapewniali w rozmowie z Variety, że serial nie trafi do kin.

Wielu ludzi — naprawdę wielu — ogląda Stranger Things na Netflixie. Serial nie cierpi na brak rozmów, społeczności, udostępnień czy fandomu. Uważam, że premiera na Netflixie daje fanom dokładnie to, czego chcą.

Pokazy ostatniego odcinka piątego sezonu odbędą się w ponad 350 kinach w USA i Kanadzie, począwszy od 31 grudnia o godz. 17:00 równocześnie z globalną premierą na Netflixie — i potrwają do 1 stycznia 2026 roku.

