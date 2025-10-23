Finał Stranger Things jednak trafi do kin? Marzenie braci Duffer jest spełnione

Netflixowy plan, by nie wypuszczać finału serialu Stranger Things w kinach, nie powiódł się. Platforma ogłosiła w czwartek, że długo wyczekiwany, pełnometrażowy finał popularnego serialu o paranormalnych zjawiskach w miasteczku Hawkins jednak trafi na duży ekran.
Według podanych informacji, umowa kinowa była przygotowywana od dłuższego czasu, mimo wcześniejszych zapewnień, że taka decyzja nie zapadła. Jeszcze na początku października Bela Bajaria, dyrektor ds. treści Netflixa, zapewniali w rozmowie z Variety, że serial nie trafi do kin.
Pokazy ostatniego odcinka piątego sezonu odbędą się w ponad 350 kinach w USA i Kanadzie, począwszy od 31 grudnia o godz. 17:00 równocześnie z globalną premierą na Netflixie — i potrwają do 1 stycznia 2026 roku.
Stranger Things - zdjęcia i plakaty z 5. sezonu
Źródło: hollywoodreporter.com