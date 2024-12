Produkcja 5. sezonu Stranger Things zakończona. Tak aktorzy wyglądali na planie

fot. materiały promocyjne

To już koniec produkcji piątego i ostatniego sezonu Stranger Things. Praca oficjalnie zakończona, prawie rok po jej rozpoczęciu 8 stycznia 2024 roku. Netflix opublikował szereg zdjęć, które pokazują kulisy z planu przez ostatni rok.

Na fotografiach możemy zobaczyć twórców serialu, czyli Matta i Rossa Dufferów, rozmawiających z aktorami i pracujących na planie.

Stranger Things - zdjęcia z planu

Stranger Things 5. sezon - obsada, fabuła

Szczegóły fabuły piątego sezonu są nadal skąpe. Wiadomo, że historia będzie kontynuowana rok po wydarzeniach z ostatniego odcinka w czwartym sezonie. Poprzedni finał zakończył się momentem, w którym Vecna otworzył bramę do Upside Down, co doprowadziło do masowych zniszczeń w Hawkins.

Jak wcześniej ogłoszono, w piątym sezonie do obsady dołączyli nowi aktorzy: Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux i Linda Hamilton. Zastąpili oni głównych członków obsady, do których wracają Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer i Charlie Heaton.

Jak dotąd jedyne co wiemy o dacie premiery, to że ma nastąpić w 2025 roku.