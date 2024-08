fot. materiały prasowe

Reklama

Produkcja finałowego sezonu Stranger Things wciąż trwa, a jeden z docenianych producentów wykonawczych (i reżyserów) powrócił na plan. Shawn Levy ma rzekomo nakręcić jeden z odcinków. Podzielił się zdjęciami z planu, na których można dostrzec m.in. Davida Harboura oraz zaskakujący duet, którego wcześniej nie widzieliśmy na ekranie. Zobaczcie sami.

Stranger Things 5 - nowe zdjęcia z planu

Shawn Levy nawiązał do piosenki Kate Bush, Running Up That Hill, która zyskała ogromną popularność dzięki ikonicznej sekwencji z Max i Vecną w 4. sezonie. Na opublikowanych zdjęciach ukazano uśmiechniętych Finna Wolfharda oraz Mayę Hawke, co sugeruje, że Mike i Robin mogą połączyć siły w nadchodzącym sezonie.

ROZWIŃ ▼

Stranger Things 5 - co wiadomo?

Prace nad finałowym sezonem Stranger Things ruszyły w styczniu 2024 roku. Wówczas padł pierwszy klaps na planie. Na początku lipca Netflix oraz twórcy serialu, bracia Duffer ogłosili, że są dokładnie w połowie drogi. Zdjęcia potrwają do końca roku, a premiera została wyznaczona na 2025 rok. Szczegóły fabularne nadal pozostają tajemnicą.