Stranger Things - nowe zdjęcia z planu 5. sezonu. Bohaterowie na rowerach z dodatkową postacią

Stranger Things zakończy się na 5. sezonie, który według Jamiego Campbella Bowera (Vecna) będzie dziki i szalony, a wydarzenia wymkną się spod kontroli. Z kolei Maya Hawke (Robin) przyznała, że finałowa seria będzie ekscytująca - zagadki zaczną się wyjaśniać, a widzowie poznają odpowiedzi na nurtujące pytania. Nie zabraknie też wielkich emocji.

Obecnie trwają prace na planie do ostatniego sezonu Stranger Things. W serwisie X pojawiły się nowe zdjęcia zza kulis, na których możemy zobaczyć Noah Schnappa (Will Byers) i Finna Wolfharda (Mike Wheeler), którzy jeżdżą na rowerach. Towarzyszy im Nell Fisher, czyli serialowa Holly Wheeler, młodsza siostra Mike'a. Wygląda na to, że bohaterowie jeżdżą po drogach miasteczka Hawkins. Nie jest wykluczone, że bohaterka odegra większą rolę w serialu niż do tej pory, tak jak to było z Ericą (Priah Nicole Ferguson), siostrą Lucasa. Szczególnie, że możemy zobaczyć na jednej fotografii, że Holly rozmawia z Henrym Creelem, czyli Vecną w ludzkiej formie. O tym przekonamy się, gdy nowe odcinki trafią na platformę Netflix w 2025 roku.

