Stranger Things - zdjęcie z planu 5. sezonu Jest Hopper

fot. Netflix

Netflix co jakiś czas przypomina, że prace na planie finałowego sezonu Stranger Things wciąż trwają. Fani jednak muszą się uzbroić w cierpliwość, bo 5. sezonu nie zobaczymy w 2024 roku w platformie streamingowej. W marcu 2024 roku podczas jednego z wywiadów Millie Bobby Brown (Jedenastka) ujawniła, że czeka ich jeszcze 9 miesięcy pracy na planie. To dość dużo, więc jeśli Stranger Things ma być gotowe 2025 roku, to trudno oczekiwać premiery wcześniej niż późnym latem lub jesienią.

Stranger Things - zdjęcie z planu

Stranger Things 5 - co wiemy?

Ogłoszono oficjalnie, że finałowa serial będzie składać się z ośmiu odcinków. Nawet ujawniono tytuł pierwszego, który brzmi The Crawl. Na obecną chwilę jednak nie ujawniono żadnych informacji o fabule.

W obsadzie znajdują się m.in. David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaton Matarazzo, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Natalie Dyer oraz Charlie Heaton. Dołączyła do nich także Linda Hamilton. Bracia Duffer ponownie stoją za sterami produkcji.