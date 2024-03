Superman - tak wygląda czarny charakter. Wyciek zdjęć z planu

fot. materiały prasowe

Po raz pierwszy od startu prac na planie Supermana udało się komuś zrobić zdjęcia postaci w kostiumie. To zasługa portalu Just Jared, który opublikował fotki czarnego charakteru, w którego wciela się María Gabriela de Faría. Gra ona postać znaną jako Angela Spica vel Engineer. Należy ona do grupy złoczyńców, która w tym widowisku może odegrać ważną rolę. Najwyraźniej chodzi o The Authority, którzy mają też dostać własny film w DCU. Prace na planie trwają w Norwegii.

Superman - czarny charakter na planie

Jej moce pochodzą od nanotechnologii wbudowanej w jej ciało. Postać została stworzona w komiksach w 1999 roku przez Warrena Ellisa i Brtaba Hitcha. Była ona drugą osobą z pseudonimem Engineer.

Superman - kamery IMAX

James Gunn potwierdził, że cały film zostanie nakręcony kamerami IMAX dla najlepszego efektu w kinach z największymi ekranami.

Superman - obsada

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielą w nadchodzącej superbohaterskiej produkcji.

Superman - premiera w 2025 roku w kinach.