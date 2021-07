Strażnicy Galaktyki 3 - James Gunn zapowiada nieco cięższy ton od pozostałych odsłon

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Dwa pierwsze filmy z serii Strażnicy Galaktyki to duże przygodowe historie, w których specyficzny humor Jamesa Gunna wylewa się w każdej sekundzie z ekranu. Są jednak momenty wyciskające łzy z fanów - w pierwszej części była to scena "We Are Groot", zaś w drugiej odsłonie za taki moment można uznać pogrzeb Yondu. Co czeka zatem widzów w Strażnicy Galaktyki 3?

James Gunn w rozmowie z EW zdradził, że wciąż pracuje nad serialem Peacemaker, ale niedługo potem zacznie pracę nad trzecimi Strażnikami.

Scenariusz Strażników Galaktyki 3 jest napisany od dłuższego czasu. Przez lata bawiłem się nim na wiele sposobów, ale w zasadzie pozostał taki sam od trzech lat. Właściwie jest dość ciężki. To mocniejsza historia, więc jest to emocjonalny proces, przez który trzeba przejść.

Prawdopodobnie będzie to zakończenie przygód drużyny w takim składzie, zatem interpretując słowa reżysera, możemy spodziewać się kilku pożegnań. Zapewne także dla reżysera, który w innym z wywiadów wspomniał, że ten film będzie prawdopodobnie jego ostatnim dla Marvel Studios. Wciąż jednak się zastanawia, ale wspomina o możliwości tworzenia różnych projektów w świecie DC, które nie są ze sobą tak spójne i nie są powiązane z większym uniwersum. Przyszłość reżysera nie jest zatem jasna, ale pożegnalny wymiar trzecich Strażników może być jeszcze mocniejszy.

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Strażnicy Galaktyki 3 zadebiutują w kinach 5 maja 2023 roku.