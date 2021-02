Strażnicy Galaktyki Vol. 2 - quiz dla fanów MCU. Jak dobrze znasz film?

Źródło: Marvel Studios

Strażnicy Galaktyki Vol. 2 to sequel filmu z 2014 roku, który również wyreżyserował James Gunn. W drugiej części Peter Quill wraz ze swoimi przyjaciółmi podróżuje przez wszechświat i jako obrońca galaktyki walczy z nowymi niebezpieczeństwami. Na jaw wychodzi prawda o ojcu Petera oraz o jego dziedzictwie. Strażnicy muszą stawić czoła nowej, niszczycielskiej sile, która chce zawładnąć galaktyką.

W głównych bohaterów ponownie wcielili się: Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Michael Rooker (Yondu) i Karen Gillan (Nebula). Głosów Grootowi i Rocketowie użyczają po raz kolejny doskonali (odpowiednio) Vin Diesel i Bradley Cooper. Z kolei do obsady dołączyli Pom Klementieff (Mantis), Elizabeth Debicki (Ayesha), Chris Sullivan, Sean Gunn (Kraglin), Sylvester Stallone (Stakar Ogord) i znakomity Kurt Russell (Ego).

Film był chwalony za oprawę wizualną, reżyserię, ścieżkę dźwiękową, humor i aktorstwo. Jednak wielu widzów i krytyków uważa, że nie dorównał swojemu poprzednikowi. Strażnicy Galaktyki Vol. 2 zarobili na całym świecie 863 miliony dolarów (czyli 90 mln więcej niż pierwsza część), co dało im dopiero 8. miejsce w rankingu najbardziej dochodowych filmów 2017 roku. Ale za to znalazł się o jedno miejsce wyżej od innej produkcji należącej do MCU, a mianowicie Thor: Ragnarok. Warto dodać, że obraz został wyróżniony nominacją do Oscara za najlepsze efekty specjalne.

Przygotowaliśmy dla was quiz, który sprawdzi jak dobrze pamiętacie film Strażnicy Galaktyki Vol 2. Włączcie swoje ulubione playlisty, bo przyszedł czas na kolejne kosmiczne starcie z wymagającym quizem. Powodzenia!

