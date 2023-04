Strażnicy Galaktyki 3 - nowe klipy. Gamora nie chce być ze Star-Lordem; jest gwiazda Legionu Samobójców!

fot. materiały prasowe

Opublikowano dwa nowe klipy do Strażników Galaktyki 3. Na jednym z nich jest rozmowa Gamory ze Star-Lordem w kosmosie, a na drugim ta dwójka razem z Nebulą wybierają się uratować swojego przyjaciela. Jest z nimi postać grana przez Danielę Melchior. Aktorka występowała wcześniej w innym superbohaterskim filmie, Legionie Samobójców Jamesa Gunna, w którym wcieliła się w Ratcatcher 2.

Filmiki znajdziecie poniżej.

Strażnicy Galaktyki 3 - nowe klipy

https://twitter.com/MCU_Portal/status/1648394449985085451

https://twitter.com/hollywoodhandle/status/1648392182057803790

Strażnicy Galaktyki 3 - zdjęcia

Ayesha i Adam Warlock

Strażnicy Galaktyki 3 - informacje

Film Strażnicy Galaktyki 3 zadebiutuje w polskich kinach 5 maja 2023 roku. Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły:

Strażnikach Galaktyki 3 nasza ukochana grupa kosmicznych wyrzutków próbuje wieść spokojne życie na Knowhere. Ich codzienność zostanie jednak wywrócona do góry nogami przez echo przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż wstrząśnięty po stracie Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją drużynę w celu przeprowadzenia niebezpiecznej misji. Ocalić życie Rocketa - to zadanie, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca istnienia grupy Strażników Galaktyki w wersji, jaką znamy.