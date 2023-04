Strażnicy Galaktyki 3 - Adam Warlock dosłownie błyszczy w nowym spocie

Fot. Marvel

Strażnicy Galaktyki 3 to koniec serii i tej grupy bohaterów. Tym filmem kończy się przygoda Jamesa Gunna z Kinowym Uniwersum Marvela, ale też zapowiadane są odejścia kilku postaci, a zatem też kilku aktorów. Na ten moment oczywiście nie wiemy tego dokładnie, a co jakiś czas pojawiają się plotki lub teorie wskazujące na konkretne postaci. Na finalne odpowiedzi przyjdzie nam poczekać do premiery filmu, ale nie ma się co dziwić, że przed Strażnikami Galaktyki stoi trudne zadanie. Pojawi się bowiem sam Adam Warlock, który pokazuje swoją moc w nowym spocie promującym widowisko.

W Warlocka wcieli się Will Poulter, dla którego będzie to debiut w MCU. W obsadzie są też Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff oraz głosowo Vin Diesel i Bradley Cooper. Zobaczcie nowy spot poniżej, w którym także widzimy zmagania Draxa z ziemskimi meblami.

Strażnicy Galaktyki 3 - film zadebiutuje w maju 2023 roku.