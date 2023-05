Strażnicy Galaktyki 3 - kto odchodzi i co dalej z grupą? Przyszłość Star-Lorda bez Jamesa Gunna i nowa bohaterka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Strażnicy Galaktyki 3 weszli już na ekrany kin na całym świecie. W sieci pojawiają się fundamentalne pytania związane z filmowymi wydarzeniami: kto odchodzi z tytułowej drużyny bohaterów? Jaki jest jej skład w chwili obecnej i kim jest ukazana w pierwszej scenie po napisach nowa bohaterka w MCU? Co naprawdę mówi nam druga z tego typu sekwencji i jaka przyszłość czeka Star-Lorda po odejściu z Kinowego Uniwersum Marvela Jamesa Gunna? Chcemy Wam rzucić na te kwestie nowe światło.

Strażnicy Galaktyki 3 - kto odchodzi z grupy?

Z finałowego aktu produkcji dowiadujemy się, że dotychczasową wersję Strażników Galaktyki opuszczają:

Star-Lord - umiera on w trakcie ostatecznej walki z siłami Wielkiego Ewolucjonisty, lecz po chwili zostaje przywrócony do życia przez Adama Warlocka; koniec końców decyduje się odejść z grupy, by później powrócić na Ziemię i wieść spokojne życie wraz ze swoim wciąż żyjącym dziadkiem;

- umiera on w trakcie ostatecznej walki z siłami Wielkiego Ewolucjonisty, lecz po chwili zostaje przywrócony do życia przez Adama Warlocka; koniec końców decyduje się odejść z grupy, by później powrócić na Ziemię i wieść spokojne życie wraz ze swoim wciąż żyjącym dziadkiem; Mantis - po dojściu do wniosku, że jej dotychczasowe życie polegało na spełnianiu potrzeb najpierw Ego, później Strażników, bohaterka opuszcza Knowhere, a na nowej drodze towarzyszą jej uwolnione wcześniej Abiliski;

- po dojściu do wniosku, że jej dotychczasowe życie polegało na spełnianiu potrzeb najpierw Ego, później Strażników, bohaterka opuszcza Knowhere, a na nowej drodze towarzyszą jej uwolnione wcześniej Abiliski; Drax - jak określa to Nebula, jego prawdziwym powołaniem jest "bycie ojcem a nie Niszczycielem"; heros przestaje działać w obrębie Strażników, chroniąc teraz społeczność Knowhere, zwłaszcza uwolnione ze statku Wielkiego Ewolucjonisty dzieci;

- jak określa to Nebula, jego prawdziwym powołaniem jest "bycie ojcem a nie Niszczycielem"; heros przestaje działać w obrębie Strażników, chroniąc teraz społeczność Knowhere, zwłaszcza uwolnione ze statku Wielkiego Ewolucjonisty dzieci; Nebula - podobnie jak Drax zostaje na Knowhere, by chronić tamtejszą ludność.

Istotne jest to, że w swoją stronę udała się także Gamora, która po wspólnej misji ze Strażnikami ostatecznie powraca do witających ją jak rodzina Łowców. Podkreślmy, że córka Thanosa w swojej innej wersji definitywnie odrzuca uczucia Petera Quilla.

Strażnicy Galaktyki - nowy skład

Jak wyjawia to pierwsza ze scen po napisach, w skład nowej wersji Strażników Galaktyki wchodzą teraz:

Rocket - w finale produkcji Star-Lord przekazuje mu funkcję lidera drużyny; sam bohater po raz pierwszy w MCU określa się także mianem "szopa";

- w finale produkcji Star-Lord przekazuje mu funkcję lidera drużyny; sam bohater po raz pierwszy w MCU określa się także mianem "szopa"; Groot - sekwencja po napisach wyraźnie sugeruje, że ukryty wcześniej przed oczami widzów heros przybrał swoją ostateczną formę, potężnego, znanego z komiksów Króla Groota;

- sekwencja po napisach wyraźnie sugeruje, że ukryty wcześniej przed oczami widzów heros przybrał swoją ostateczną formę, potężnego, znanego z komiksów Króla Groota; Adam Warlock - po śmierci uznawanej przez samego siebie za "matkę" Ayeshy i uratowaniu przez Groota, Adam zmienia podejście do życia i dołącza do Strażników; co prawda nie jest on najbystrzejszy, lecz już wcześniej dał dowody na niewyobrażalną potęgę - ze sceny po napisach poznajemy także jego wielką wiedzę muzyczną i zamiłowanie do King Crimson;

- po śmierci uznawanej przez samego siebie za "matkę" Ayeshy i uratowaniu przez Groota, Adam zmienia podejście do życia i dołącza do Strażników; co prawda nie jest on najbystrzejszy, lecz już wcześniej dał dowody na niewyobrażalną potęgę - ze sceny po napisach poznajemy także jego wielką wiedzę muzyczną i zamiłowanie do King Crimson; Kraglin - dawny Łowca oficjalnie staje się Strażnikiem, koniec końców opanowując w trakcie boju z armią Wielkiego Ewolucjonisty korzystanie ze strzały Yondu;

- dawny Łowca oficjalnie staje się Strażnikiem, koniec końców opanowując w trakcie boju z armią Wielkiego Ewolucjonisty korzystanie ze strzały Yondu; Cosmo - kosmiczny pies obdarzony potężnymi zdolnościami telekinetycznymi zostaje nawet przez Kraglina nazwany "dobrym psem", co sprawia mu wyjątkową radość.

Na tym jednak nie koniec. W aktualnej wersji Strażników Galaktyki działa także nowa bohaterka, Phyla, w świecie MCU przedstawiona jako jedno z dzieci uratowanych ze statku Wielkiego Ewolucjonisty (to istotna zmiana genezy). Wprowadzona w komiksach Marvela w 2004 roku Phyla-Vell była córką Mar-Vella, pierwszego Kapitana Marvela; później przez pewien czas sama nosiła ten tytuł wraz ze swoim bratem, Genisem. Posiada ona katalog mocy podobny do tego, jakim dysponuje Carol Danvers; w filmie widzimy już jej świecące, zaciśnięte pięści. W MCU w rolę bohaterki wciela się aktorka dziecięca Kai Zen.

Strażnicy Galaktyki 3 - kto umiera w filmie?

W ostatniej części trylogii Gunna ostatecznie nie umiera żaden z podstawowych członków drużyny bohaterów, choć reżyser zdaje się igrać ze spekulacjami i oczekiwaniami na tym polu, pokazując Rocketa i Petera Quilla w stanie agonalnym. Na ekranie giną jednak: komiksowa ukochana Rocketa, wydrzyca Lylla (zabija ją sam Wielki Ewolucjonista), poddawane wraz z nimi eksperymentom zwierzęta, królik Plece i mors Kieły (zostali zabici przez straże Wielkiego Ewolucjonisty) oraz Ayesha, Suwerenna, "matka" Adama Warlocka (ginie w trakcie wysadzenia Anty-Ziemi w powietrze). Życie najprawdopodobniej traci również Wielki Ewolucjonista; jego statek wybucha.

Star-Lord powróci w MCU

Druga ze scen po napisach, w której obserwujemy rozmowę Petera Quilla ze swoim dziadkiem (na marginesie - ten ostatni czyta gazetę, w której znajduje się artykuł o porwaniu Kevina Bacona i innych nawiązaniach do odcinka specjalnego Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta), wyjawia, że "legendarny Star-Lord powróci". Wygląda na to, że Chris Pratt zrobi to nawet po odejściu Jamesa Gunna, o czym sam zapewnia w nowym wywiadzie:

To będzie naprawdę dziwne kontynuować tę podróż bez Jamesa. On wykonał tak wspaniałą robotę przy tych trzech filmach. Wspólnie odnaleźliśmy prawdziwy głos Petera Quilla - bez niego nie miałbym na to szansy. Pisał scenariusz, reżyserował, marzył przy pomocy muzyki, na ekranie widzimy jego wizję. Kontynuując tę historię jest niezwykle ważne, by oddać hołd dla tego, co James zrobił w swoich trzech filmach i co fani dzięki temu pokochali w tej postaci - nie chodzi o to, by to robić tylko dlatego, że ludzie są gotowi za to zapłacić. Nie chcę być cynikiem, ale gdyby tak miało być, nie zrobiłbym tego w ogóle. Może gdzieś po drodze, jeśli to wszystko nabierze właściwego kształtu, jeśli wiele trybików tej machiny zaskoczy - tak, wtedy bym to zrobił (sportretował raz jeszcze Star-Lorda - przyp. aut.).

