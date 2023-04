Strażnicy Galaktyki 3 - aktorka o wyjątkowej scenie. Obsada nie musiała nic udawać

Fot. Marvel

Strażnicy Galaktyki 3 zapowiadają się na wzruszające widowisko. Przede wszystkim to ostatnia część trylogii i pożegnanie z tą serią. W dodatku Dave Bautista potwierdził, że po raz ostatni wcieli się w Draxa. Fani spodziewają się też, że przynajmniej jeden członek superbohaterskiej drużyny zginie, a biorąc pod uwagę fakt, że film w dużej mierze skupia się na Rockecie, to właśnie on jest głównym podejrzanym.

Najwidoczniej nie tylko fani przeżywają duże emocje w związku z końcem Strażników Galaktyki. Jedna z aktorek zdradziła, że podczas jednej ze scen wszyscy aktorzy popłakali się na planie.

Strażnicy Galaktyki 3 - w tej scenie nikt nie grał

Karen Gillan, która wciela się w Nebulę, w rozmowie z Rolling Stone zdradziła, że w filmie jest scena, w której nikt z obsady nie musiał udawać; wszyscy naprawdę płakali.

Pod koniec filmu jest scena, która w jakiś sposób kończy pewną epokę. I wszyscy na niej płakali. Kiedy zobaczycie to w kinie, to wiedźcie, że nikt z nas tak naprawdę wtedy nie grał. Wszyscy na serio przeżywaliśmy ogromne emocje. Czuliśmy, że to prawdziwe pożegnanie.

James Gunn powiedział Empire, że ta część będzie najbardziej emocjonująca ze wszystkich. Nie tylko ze względu na fabułę, ale także fakt, jaką podróż wspólnie przeszły wszystkie osoby zaangażowane w film.

Mamy tą drugą historię: o grupie ludzi, którzy stworzyli swoje kariery w tym samym czasie. Rozwijaliśmy się wspólnie na tej płaszczyźnie. Żadne z nas nie było wielką gwiazdą, gdy zaczynaliśmy. Zoe [Saldana] była najbardziej znana.