Strażnicy Galaktyki 3 - zwiastun już w sieci! W emocjonalnym trailerze pojawia się Adam Warlock!

Do sieci właśnie trafił zwiastun filmu Strażnicy Galaktyki 3 - jako pierwsi mogli go zobaczyć uczestnicy konwentu Comic-Con Experience, który trwa obecnie w Brazylii. Wygląda na to, że James Gunn chce pożegnać się z MCU w niezwykle emocjonalny sposób, o czym świadczy wyjątkowa tonacja materiału. Co więcej, mamy już okazję zobaczyć, jak w Kinowym Uniwersum Marvela będzie prezentował się Adam Warlock, w którego rolę wciela się Will Poulter. Warto także przypomnieć, że przyszłoroczna produkcja według zapowiedzi reżysera jest ostatnią, w której tytułowa drużyna bohaterów zaprezentuje się w obecnym składzie.

Strażnicy Galaktyki 3 - zwiastun filmu

Tak prezentuje się z kolei plakat produkcji:

Oto oficjalny opis fabuły:

Peter Quill, wciąż wstrząśnięty po stracie Gamory, musi zebrać drużynę, aby obronić całe uniwersum, jak i swój własny świat. Jeśli ta misja zakończy się niepowodzeniem, może ona stać się końcem również dla samych Strażników.

Wśród nowych członków obsady poza Poulterem są także Chukwudi Iwuji (pojawi się on na ekranie jako High Evolutionary), Daniela Melchior, Nico Santos i znana m.in. z produkcji Kolejny film o Boracie, Maria Bakalova, która użyczy głosu kosmicznemu psu, Cosmo.

Produkcja Strażnicy Galaktyki vol. 3 zadebiutuje w polskich kinach 5 maja przyszłego roku.