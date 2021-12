Strażnicy Galaktyki już wkrótce na Waszych... stopach. Adidas zapowiada buty inspirowane grą

fot. Square Enix

Firmy Marvel i Adidas nawiązały współpracę, której efektem będzie seria butów inspirowanych grą Marvel’s Guardians of the Galaxy. Na rynek trafi sześć modeli obuwia w wariantach kolorystycznych, które mają nasuwać skojarzenia z całą piątką członków grupy znanej jako Strażnicy Galaktyki (przynajmniej w podstawowym składzie z produkcji Square Enix), czyli Star-Lordem, Grootem, Rocketem, Gamorą oraz Draxem. Warto dodać, że ten pierwszy, jako lider, doczeka się nie jednej, a aż dwóch par - Forum Mid oraz Forum Hi 84.

Dokładna data premiery nie została ujawniona, wiemy jedynie, że buty trafią na rynek kiedyś w 2022 roku. Nie podano też ceny, choć najprawdopodobniej fani superbohaterów będą musieli liczyć się ze sporym wydatkiem oraz walką o swoją parę, bo nakład prawdopodobnie będzie limitowany.

Strażnicy Galaktyki - buty firmy Adidas

Star-Lord - Forum Hi 84

