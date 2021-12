STALKER 2 jednak bez NFT. Twórcy rezygnują z pomysłu po krytyce graczy

fot. GSC Game World

Wygląda na to, że wbrew słowom włodarzy branżowych gigantów, NFT w najbliższym czasie raczej nie staną się popularnym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem w grach. Niedawno zapowiedź wprowadzenia takich elementów przez Ubisoft spotkała się z wielką niechęcią ze strony społeczności graczy, co w konsekwencji doprowadziło do ukrycia zwiastuna, a teraz z podobną sytuacją mamy do czynienia ze STALKER 2. Studio GSC Game World zapowiedziało wykorzystanie technologii NFT, która miała pozwolić graczom na wcielenie się w postacie niezależne, ale zaledwie po kilku dniach się z tego wycofano.

Taka decyzja nie powinna jednak nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, jak głośno zrobiło się na ten temat w mediach społecznościowych. Internauci głośno wyrażali swoją niechęć do tego pomysłu, za to bardzo chętnie wspominali słowa Phila Spencera, który do NFT w grach podchodzi w sposób raczej sceptyczny. Przypominamy, że choć STALKER 2 nie jest grą tworzoną przez wewnętrzne studio Microsoftu, to jednak trafi wyłącznie na PC i konsole firmy z Redmond.

Ostatecznie w sieci pojawił się komunikat, w którym deweloperzy piszą wprost, że z NFT zrezygnowano z uwagi na komentarze graczy i to właśnie społeczność jest dla nich najważniejsza. Pełną treść oświadczenia znajdziecie poniżej.

https://twitter.com/stalker_thegame/status/1471620399997886472

STALKER 2 zadebiutuje 28 kwietnia na PC i konsoli Xbox Series S/X.

