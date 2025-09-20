Strażnicy Galaktyki mogli wyglądać inaczej. Reżyser wspomina najgorszą radę, jaką dostał
Piosenki z filmu Strażnicy Galaktyki podbiły serca widzów w 2014 roku i stały się na nowo hitami. Trudno sobie wyobrazić tę serię bez utworów z lat 80. Okazuje się, że mogły to być zupełnie inne kawałki, a James Gunn ujawnia szczegóły.
Strażnicy Galaktyki z 2014 roku zaskoczyli wszystkich. James Gunn potrafił z kompletnie nieznanych postaci zrobić grupę, którą chce się oglądać i która stała się fundamentem filmowego uniwersum Marvela. Jednym z charakterystycznych elementów były perfekcyjnie dobrane piosenki. Okazuje się, że ten aspekt mógł wyglądać inaczej, gdyby reżyser posłuchał rady.
Strażnicy Galaktyki z Britney Spears
James Gunn na Threads ujawnił, że pewna wpływowa osoba zasugerowała mu, iż nikomu nie spodoba się soundtrack do Strażników Galaktyki, czyli te piosenki, które dobrał do filmu, i że powinien je zmienić na utwory z lat 90., na czele z Britney Spears.
James Gunn nie sprecyzował, kto udzielił mu tej rady, ale wiemy, że jej nie posłuchał, a Strażnicy Galaktyki stali się hitem. Każda z trzech części osiągnęła sukces komercyjny i zebrała kapitalne opinie widzów oraz krytyków.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1948, kończy 77 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1957, kończy 68 lat