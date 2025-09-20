Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Strażnicy Galaktyki mogli wyglądać inaczej. Reżyser wspomina najgorszą radę, jaką dostał

Piosenki z filmu Strażnicy Galaktyki podbiły serca widzów w 2014 roku i stały się na nowo hitami. Trudno sobie wyobrazić tę serię bez utworów z lat 80. Okazuje się, że mogły to być zupełnie inne kawałki, a James Gunn ujawnia szczegóły.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Strażnicy Galaktyki Disney MCU
8. Star Lord w Strażnikach Galaktyki fot. Marvel Studios
Reklama

Strażnicy Galaktyki z 2014 roku zaskoczyli wszystkich. James Gunn potrafił z kompletnie nieznanych postaci zrobić grupę, którą chce się oglądać i która stała się fundamentem filmowego uniwersum Marvela. Jednym z charakterystycznych elementów były perfekcyjnie dobrane piosenki. Okazuje się, że ten aspekt mógł wyglądać inaczej, gdyby reżyser posłuchał rady.

Strażnicy Galaktyki z Britney Spears

James Gunn na Threads ujawnił, że pewna wpływowa osoba zasugerowała mu, iż nikomu nie spodoba się soundtrack do Strażników Galaktyki, czyli te piosenki, które dobrał do filmu, i że powinien je zmienić na utwory z lat 90., na czele z Britney Spears.

- Powiedziano mi, że nikomu nie spodoba się soundtrack w Strażnikach Galaktyki i że powinienem zmienić go na piosenki z lat 90. w stylu Britney Spears. Nie wiem, czy to najgorsza rada, jaką otrzymałem, ale na pewno taka, którą najbardziej pamiętam.

James Gunn nie sprecyzował, kto udzielił mu tej rady, ale wiemy, że jej nie posłuchał, a Strażnicy Galaktyki stali się hitem. Każda z trzech części osiągnęła sukces komercyjny i zebrała kapitalne opinie widzów oraz krytyków.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Strażnicy Galaktyki Disney MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,0

2014
Strażnicy Galaktyki
Oglądaj TERAZ Strażnicy Galaktyki Sci-Fi

Najnowsze

1 Zatanna
-

Oni mogą wstrząsnąć DCU! 30 ciekawych postaci z komiksów, których James Gunn powinien użyć

2 Street Fighter - Akuma
-

Street Fighter - Roman Reigns jako Akuma. Wideo sugeruje jego filmową przemianę

3 Pokolenie V - 2. sezon
-
Spoilery

Aktorka o przemianie Emmy w Gen V. Jak śmierć odtwórcy postaci Andre wpłynęła na jej grę?

4 Interstellar - ujęcie z filmu
-

Arcydzieło science fiction na nowo. Niezwykłe i mało znane fakty o Interstellar

5
-

Taylor Swift powraca do kin! O czym jest jej nowy film?

6 merlin - zdjęcie
-

Twórca Merlina o pierwszym odcinku serialu. "Lepiej byłoby zacząć od prostszej historii"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e12

Starożytni kosmici

s21e08

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e12

Na sygnale

s2025e185

Anderson Cooper 360

s23e27

Real Time with Bill Maher

s02e03

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s21e38

s2025e67
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Aldis Hodge
Aldis Hodge

ur. 1986, kończy 39 lat

Chad Stahelski
Chad Stahelski

ur. 1968, kończy 57 lat

George R.R. Martin
George R.R. Martin

ur. 1948, kończy 77 lat

Asia Argento
Asia Argento

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Dedek
Tomasz Dedek

ur. 1957, kończy 68 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Kuchenne rewolucje: Lublin – restauracja 10Okien - Dieci Finestre. Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV