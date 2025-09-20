Strażnicy Galaktyki mogli wyglądać inaczej. Reżyser wspomina najgorszą radę, jaką dostał

fot. Marvel Studios

Strażnicy Galaktyki z 2014 roku zaskoczyli wszystkich. James Gunn potrafił z kompletnie nieznanych postaci zrobić grupę, którą chce się oglądać i która stała się fundamentem filmowego uniwersum Marvela. Jednym z charakterystycznych elementów były perfekcyjnie dobrane piosenki. Okazuje się, że ten aspekt mógł wyglądać inaczej, gdyby reżyser posłuchał rady.

Strażnicy Galaktyki z Britney Spears

James Gunn na Threads ujawnił, że pewna wpływowa osoba zasugerowała mu, iż nikomu nie spodoba się soundtrack do Strażników Galaktyki, czyli te piosenki, które dobrał do filmu, i że powinien je zmienić na utwory z lat 90., na czele z Britney Spears.

- Powiedziano mi, że nikomu nie spodoba się soundtrack w Strażnikach Galaktyki i że powinienem zmienić go na piosenki z lat 90. w stylu Britney Spears. Nie wiem, czy to najgorsza rada, jaką otrzymałem, ale na pewno taka, którą najbardziej pamiętam.

James Gunn nie sprecyzował, kto udzielił mu tej rady, ale wiemy, że jej nie posłuchał, a Strażnicy Galaktyki stali się hitem. Każda z trzech części osiągnęła sukces komercyjny i zebrała kapitalne opinie widzów oraz krytyków.