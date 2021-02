Strażnicy Galaktyki - nowy, najliczniejszy w historii skład. Co tu robi ten słynny złoczyńca?

Marvel

Od kilkunastu dni Marvel podgrzewał atmosferę wokół nadchodzącej serii komiksowej, której bohaterami będą Strażnicy Galaktyki - autorami opowieści są odpowiedzialny m.in. za Immortal Hulk Al Ewing i rysownik Juan Frigeri. W oficjalnym opisie historii czytamy, że ma ona być "kamieniem milowym dla mitologii drużyny", która stawi czoło zupełnie nowym złoczyńcom i zmierzy się z konsekwencjami oddziałującego na całe uniwersum kryzysu. Dom Pomysłów zapowiadał również ogromne zaskoczenie jeśli chodzi o sam skład grupy - wygląda na to, że nie były to słowa rzucane na wiatr.

Jak się bowiem okazuje, do Strażników Galaktyki z niewyjawionych na razie powodów dołączy... Doktor Doom, jeden z najbardziej ikonicznych złoczyńców Marvela. Jego kompanami będą: Star-Lord, Nova, Gamora, Groot, Hulkling, Wiccan, Rocket Raccoon, Moondragon, Quasar (Avril Kincaid), Super-Skrull, Phyla-Vell, Drax, Mantis, Marvel Boy, Herkules i kolejny Quasar, tym razem w swojej oryginalnej wersji Wendella Vaughna.

Grupa jest więc tak duża, że pokazanie jej w całości zajmie okładki aż 3 osobnych zeszytów - spójrzcie sami:

Guardians of the Galaxy #13-15 - materiały promocyjne

Nowi Strażnicy Galaktyki będą pojawiać się począwszy od 14 kwietnia w zeszytach Guardians of the Galaxy #13-15; na razie nie znamy dalszych planów. W pierwszej z historii Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot, Hulkling i Wiccan wyruszą na tajemniczą misję jako przedstawiciele Rady Galaktycznej - dojdzie do tego w okresie rozgrywającym się niedługo po konfrontacji Strażników z bogami Olimpu.