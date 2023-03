Strażnicy Galaktyki - oryginalny design Mantis zaskakuje. Miała być żółta [ZDJĘCIA]

Fot. Marvel

Nowy dokument Marvela ujawnił, że Mantis mogła wyglądać zupełnie inaczej. Jej oryginalny design, który zmieniono tuż przed Strażnikami Galaktyki Vol. 2, może was zaskoczyć. Zobaczcie zdjęcia poniżej i dajcie znać, która wersja podoba wam się bardziej. Czekamy na wasze komentarze!

Mantis po raz pierwszy zadebiutowała w komiksach Marvela w 1973 roku. Jak to zwykle bywa z superbohaterami z długim stażem, jej wygląd zmieniał się wielokrotnie na przestrzeni lat. Wygląda na to, że James Gunn, reżyser Strażników Galaktyki, także rozważał kilka opcji.

Strażnicy Galaktyki - oryginalny design Mantis [ZDJĘCIA]

W dokumencie pokazano zdjęcia próbne do Strażników Galaktyki Vol. 2. Jest na nich Pom Klementieff jako Mantis. Aktorka wygląda jednak inaczej niż wersja, którą ostatecznie pokazano widzom.

Mantis - oryginalny design

Pierwsza istotna zmiana to fakt, że ma żółtą skórę. Co ciekawe, Andy Park, jeden z dyrektorów Marvela, wyjawił że niemal zdecydowali się na zieloną, taką, jaką miała później w komiksach. Jednak pomyśleli, że wtedy byłaby trochę zbyt podobna do Gamory.

Ostatecznie James Gunn postanowił uprościć jej design. W usuniętym już wpisie na Twitterze wyjaśnił, skąd ta decyzja. Napisał, że podobał mu się jej oryginalny wygląd, więc nie ten z zieloną skórą, który bohaterka miała dopiero później w komiksach.