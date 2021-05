Strażnicy Galaktyki - Rocket uroczym łotrem, inna wersja Ego, Star-Lord ma nowy statek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W serii komiksowej Guardians of the Galaxy Marvel bez dwóch zdań wrzuca wyższy bieg. W trakcie misji na jednej z planet, na której Strażnicy Galaktyki rozpracowywali grupę Skrulli czczących Ego okazało się, że Star-Lord zyskał nowy statek - Almond. Nazwa ta najprawdopodobniej nawiązuje do Marca Almoda, lidera kapeli Soft Cell z prawdziwego świata; przypomnijmy, że poprzednimi pojazdami Petera Quilla były Milano, Bowie i Benatar.

W zeszycie Guardians of the Galaxy #14 napięcie pomiędzy Doktorem Doomem a pozostałymi członkami grupy sięgnęło zenitu. By ujarzmić złoczyńcę, korzystająca ze zdolności telepatycznych Moondragon przeniosła jego świadomość do ciała Rocketa, czyniąc z niego nietypową wersję antagonisty. Co ciekawe, Strażnicy przyznali, że nawet rozwścieczony szop z oczami świecącymi się na czerwono wciąż jest "uroczy".

W tej samej powieści Ego doprowadził to transformacji swojej planety w ciało niebieskie pokryte wszechogarniającą czernią. Wiele wskazuje na to, że ojciec Star-Lorda przygotowuje się w ten sposób na przybycie Annihilusa, insektoida władającego Strefą Negatywną.

Zobaczcie plansze z komiksu:

Guardians of the Galaxy #14 - plansze