Strażnicy Galaktyki - świąteczny film ma polski tytuł. Fani będą zadowoleni?

fot. Marvel

Jak podano na grupie facebookowej Disney Plus Polska film The Guardians of the Galaxy: Holiday Special ma polski tytuł. Brzmi on tak: Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta. Czy taki polski tytuł spodoba się fanom i będą oni zadowoleni? Dajcie znać w komentarzach.

Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta - o czym jest film?

Jest to świąteczny film o popularnych bohaterach MCU. Bohaterowie wyruszają na Ziemię, aby odnaleźć niezapomniany prezent świąteczny dla Petera Quilla. Decydują się... porwać Kevina Bacona i dać go mu na święta.

W obsadzie są Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Kevin Bacon, Vin Diesel i Bradley Cooper. Z informacji prasowej wynika, że pojawi się Michael Rooker, więc prawdopodobnie dostaniemy scenę retrospekcji z Yondu.

Scenarzysta i reżyser James Gunn zapowiedział już, że nadchodzący 40-minutowy projekt stanowi kanon dla MCU i będzie pomostem wydarzeń pomiędzy Avengers: Koniec gry a Strażnikami Galaktyki 3 z 2023 roku.

Premiera 25 listopada 2022 roku w Disney+.

Zobacz także: