Strażnicy Galaktyki - zwiastun świątecznego filmu wyciekł do sieci. Gościnny występ, na który czekał nie tylko Star-Lord

Marvel Studios sprawi nam prezent na święta w postaci specjalnego, świątecznego projektu - The Guardians of the Galaxy: Holiday Special. Program opisywany jako "epilog" do kolejnej części, więc będzie to coś więcej niż tylko bożonarodzeniowa historia poboczna.

Niespodziewanie do sieci trafił zwiastun, który możecie wciąż obejrzeć (o ile nie zostanie usunięty). Widzimy w nim, że Mantis i Drax postarają się o to, żeby Star-Lord miał w tym roku udane święta Bożego Narodzenia. Oznacza to między innymi gościnny występ Kevina Bacona, na temat którego żarty były od pierwszej części widowiska Jamesa Gunna. Przy okazji widzimy też oficjalną datę premiery. Specjalny odcinek zadebiutuje już 25 listopada 2022 roku na platformie Disney+. Zobaczcie sami:

Scenarzysta i reżyser James Gunn zapowiedział już, że nadchodzący 40-minutowy projekt stanowi kanon dla MCU i będzie pomostem wydarzeń pomiędzy Avengers: Koniec gry a Strażnikami Galaktyki 3 z 2023 roku.