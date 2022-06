Strażnicy Galaktyki 3 - Daniela Melchior z Legionu samobójców 2 ma rolę w filmie

Warner Bros.

Daniela Melchior zebrała kapitalne opinie za rolę w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad. Stała się szybko ulubienicą widzów i zdecydowanie dla aktorki był to przełom. Dziennikarz Deadline potwierdził, że aktorka ma niewielką rolę w filmie Guardians of the Galaxy Vol.3. Fani od miesięcy spekulowali, że to właśnie Melchior tu się pojawi, gdy pojawiły się sugestie, że Gunn weźmie kogoś z hitu DC. Wówczas każdy widział ją w roli Moondragon, ale według Deadline ona tej postaci na pewno nie gra.

Informatorzy Deadline dodają także, że Daniela Melchior nie jest tą nie ogłoszoną osobą w obsadzie, o której niedawno James Gunn pisał na Twitterze, publikując zdjęcie aktorów. Twierdzą również, że na pewno nie jest to Keanu Reeves, jak spekulowano w sieci.

Sam James Gunn potwierdził doniesienia portalu o udziale Melchior w filmie MCU.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1532024453470687233

Strażnicy Galaktyki 3 - obsada

W potwierdzonej obsadzie są Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki oraz Will Poulter.

Szczegóły fabuły nie są znane. James Gunn wyreżyserował na podstawie własnego scenariusza. Ma być to jego pożegnanie z tą grupą superbohaterów i prawdopodobnie też z MCU.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera w 2023 roku.