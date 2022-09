Strażnicy Galaktyki - bożonarodzeniowa produkcja Disney+ będzie absurdalna? Yondu: świąt nie będzie!

fot. Marvel Studios / Disney

Zanim na ekranach kin zadebiutuje Guardians of the Galaxy Vol. 3, Strażnicy Galaktyki spotkają się w specjalnej świątecznej produkcji na Disney+. James Gunn, reżyser The Holiday Special, potwierdził że niestety Gamora nie pojawi się w programie. Jednak zdradził także, że fani mogą oczekiwać jednego z najlepszych bohaterów MCU wszechczasów. Nowe materiały promocyjne zdradziły, o kogo mogło mu chodzić - jest na nich Yondu!

James Gunn wyjawił, że Guardians of the Galaxy Holiday Special będzie absolutnie absurdalne, lekkie i zabawne. Czekacie na premierę?

Strażnicy Galaktyki - grafiki promocyjne ze świątecznej produkcji

@MCU_Facility na Twitterze podzieliło się pierwszymi grafikami promocyjnymi do Guardians of the Galaxy Holiday Special. Zabawne obrazki z hasłem "Yondu zniszczył święta" zdradzają, że bohater grany przez Michaela Rookera może pojawić się w produkcji.

Zobaczcie pierwsze grafiki do Guardians of the Galaxy Holiday Special poniżej. Wśród nich znajdzie się także świąteczna wersja Mantis!

Guardians of the Galaxy Holiday Special