Strażnik: Jack Reacher powrócił w nowej książce Childa

Albatros

Strażnik to najnowsza powieść o Jacku Reacherze, już dwudziesta piąta w serii. Tytuł ukazał się nakładem wydawnictwa Albatros jednocześnie w miękkiej i twardej oprawie. Strażnik został napisany przez Lee Childa razem z bratem, Andrew.

W Strażniku Jack Reacher przypadkowo jest świadkiem próby porwania informatyka odpowiedzialnego za systemy miasta... które od pewnego czasu nie działają. Postanawia mu pomóc i w ten sposób zaczyna się kolejna z trzymających w napięciu przygód Jacka Reachera.

Zobacz także:

Lee Child jest brytyjskim pisarzem od lat mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. W 1997 roku stworzył postać Jacka Reachera, byłego członka Żandarmerii Wojskowej Armii Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu służby wędruje on po USA bez wyznaczonego celu, wikłając się w liczne przygody i popadając w tarapaty.

Źródło: Albatros

Jack Reacher wraca z podwójnym wsparciem!

Tym razem zatrzymuje się w sennej mieścinie w okolicy Nashville w Tennessee.

Planuje wypić kubek kawy i ruszyć w dalszą drogę.

Ale to się oczywiście nie uda…

Reacher właśnie rozwiązał w Nashville palący problem – jak powiesić nad barem właściciela pubu, żeby za bardzo nie uszkodzić sufitu? – i nic go już nie trzyma w tym mieście. Kiedy więc trafia się podwózka, chętnie z niej korzysta. W sennej mieścinie 120 km dalej raczej nie ma nic ciekawego, ale kawę pewnie mają, więc czemu nie? I na kawie by się skończyło, gdyby Reacher nie stał się świadkiem próby porwania. Czterech na jednego. Wprawdzie radził już sobie z większą liczbą przeciwników, ale Rusty Rutherford nie, bo jest specjalistą od informatyki, a nie od walenia ludzi po mordach. I wyraźnie potrzebuje pomocy. Mieszkańcy miasta mają Rusty’emu za złe, że dopuścił do cyberataku, z powodu którego całe hrabstwo jest sparaliżowane. Ale to nie oni stoją za atakami na niego. Ci, którzy chcą go dopaść, są bezwzględnymi profesjonalistami.

A Reacher ma dwa wyjścia. Albo nieustannie odgrywać rolę niańki Rusty’ego, albo jak najszybciej ustalić, co mu się do diabła przydarzyło… i naprawić to, w swoim niepowtarzalnym stylu.

Z okazji premiery książki dzisiaj o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie online z Andrew Childem.