Street Fighter - kto jest głównym bohaterem filmu? Cody Rhodes zdradził trzy postacie

fot. zrzut ekranu z wideo

Reklama

Trwają prace na planie filmu Street Fighter, opartego na kultowej serii gier. Obsada wzbudza burzliwe dyskusje i sporo zdziwienia. Jednym z aktorów jest Cody Rhodes, czyli wielka gwiazda WWE. Gra on Guile’a - żołnierza Stanów Zjednoczonych, którego celem jest zniszczenie kryminalnej organizacji Shadaloo. Wrestler w rozmowie z Patem McAfee wyjawił, że widzowie powinni oczekiwać jego osoby w scenach walk.

Street Fighter może mieć dobre walki

– Otwarcie mówiłem, że chcę sam robić wszystko, co jest związane ze scenami kaskaderskimi. Jeśli to wymaga podłączenia mnie do sznurków - chcę to zrobić. Jeśli nawet spróbujecie później nakręcić tę scenę z kimś innym, nadal chcę podejść do tego sam. Noah, Callina i Koji, którzy grają główne role, są niewiarygodnie dobrymi aktorami, traktującymi śmiertelnie poważnie swój zawód i obecnymi na planie każdego dnia. Potem macie mnie, 50 Centa, Andrew Schultza i Romana - mogliśmy razem grać.

Poza scenami walk, które muszą być najważniejszym elementem filmu Street Fighter, mamy już potwierdzenie, które postacie odgrywają kluczowe role. Można było oczekiwać, że Noah Centineo i Andrew Koji, grający Ryu i Kena, będą głównymi bohaterami, ale teraz wiemy, że ważną postacią ma być także Chun-Li, grana przez Callinę Liang.

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie mają wyglądać sceny walk i w jaki sposób są kręcone, więc czekamy na kolejne informacje. Wiemy jednak, że odpowiadają za to kaskaderzy znani z serii John Wick.

Street Fighter - opis fabuły

Akcja filmu toczy się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), znani uliczni wojownicy, zostają ponownie wezwani do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do globalnego turnieju – brutalnej rywalizacji pięści, przeznaczenia i furii. Za kulisami rozgrywki kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do konfrontacji nie tylko między sobą, ale i z własną przeszłością. Jeśli im się to nie uda, czeka ich jedno: GAME OVER.

Street Fighter - obsada

Street Fighter Zobacz więcej Reklama

Prace na planie trwają, a premiera filmu Street Fighter odbędzie się w 2026 roku.