placeholder
Reklama
placeholder

Street Fighter - kto jest głównym bohaterem filmu? Cody Rhodes zdradził trzy postacie

Wrestler Cody Rhodes w filmie Street Fighter, opartym na popularnej grze, wciela się w postać Guile’a. W nowym wywiadzie zdradził, czego widzowie mogą spodziewać się po nadchodzącej produkcji. Na pewno nie zabraknie popisów kaskaderskich!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Cody Rhodes fot. zrzut ekranu z wideo
Reklama

Trwają prace na planie filmu Street Fighter, opartego na kultowej serii gier. Obsada wzbudza burzliwe dyskusje i sporo zdziwienia. Jednym z aktorów jest Cody Rhodes, czyli wielka gwiazda WWE. Gra on Guile’a - żołnierza Stanów Zjednoczonych, którego celem jest zniszczenie kryminalnej organizacji Shadaloo. Wrestler w rozmowie z Patem McAfee wyjawił, że widzowie powinni oczekiwać jego osoby w scenach walk.

Street Fighter może mieć dobre walki

– Otwarcie mówiłem, że chcę sam robić wszystko, co jest związane ze scenami kaskaderskimi. Jeśli to wymaga podłączenia mnie do sznurków - chcę to zrobić. Jeśli nawet spróbujecie później nakręcić tę scenę z kimś innym, nadal chcę podejść do tego sam. Noah, Callina i Koji, którzy grają główne role, są niewiarygodnie dobrymi aktorami, traktującymi śmiertelnie poważnie swój zawód i obecnymi na planie każdego dnia. Potem macie mnie, 50 Centa, Andrew Schultza i Romana - mogliśmy razem grać.

Poza scenami walk, które muszą być najważniejszym elementem filmu Street Fighter, mamy już potwierdzenie, które postacie odgrywają kluczowe role. Można było oczekiwać, że Noah Centineo i Andrew Koji, grający Ryu i Kena, będą głównymi bohaterami, ale teraz wiemy, że ważną postacią ma być także Chun-Li, grana przez Callinę Liang.

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie mają wyglądać sceny walk i w jaki sposób są kręcone, więc czekamy na kolejne informacje. Wiemy jednak, że odpowiadają za to kaskaderzy znani z serii John Wick.

Street Fighter - opis fabuły

Akcja filmu toczy się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), znani uliczni wojownicy, zostają ponownie wezwani do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do globalnego turnieju – brutalnej rywalizacji pięści, przeznaczenia i furii. Za kulisami rozgrywki kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do konfrontacji nie tylko między sobą, ale i z własną przeszłością. Jeśli im się to nie uda, czeka ich jedno: GAME OVER.

Street Fighter - obsada

Street Fighter

arrow-left
Street Fighter
fot. materiały prasowe
arrow-right

Prace na planie trwają, a premiera filmu Street Fighter odbędzie się w 2026 roku. 

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Street Fighter

Najnowsze

1 Bo się boi (Player, Premiery CANAL+, Rakuten, MOJEeKINO, E-Kino pod Baranami, Nowe Horyzonty VOD)
-

Ari Aster o krytyce filmów Bo się boi i Eddington. „To naprawdę druzgocące”

2 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Star Trek: Starfleet Academy - kiedy premiera serialu? Znamy miesiąc!

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - nowe informacje. PG-13, inspiracje i easter egg z Dnia Niepodległości

4 Batman Brave nad the Bold
-
Plotka

DCU - kto wyreżyseruje solowy film o Batmanie?

5 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson przegrywa walkę z box office. Najgorsze otwarcie w karierze - jest komentarz

6 Bugonia
-

Nowy zwiastun czarnej komedii Bugonia. Emma Stone kosmitką?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e193

Moda na sukces

s28e05

The Voice

s05e07

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e190

Zatoka serc

s42e22

s2025e196

Anderson Cooper 360

s2025e200

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Holland Roden
Holland Roden

ur. 1987, kończy 38 lat

Shawn Ashmore
Shawn Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Aaron Ashmore
Aaron Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Jake McLaughlin
Jake McLaughlin

ur. 1982, kończy 43 lat

Omar Benson Miller
Omar Benson Miller

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV