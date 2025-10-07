Street Fighter - kto jest głównym bohaterem filmu? Cody Rhodes zdradził trzy postacie
Wrestler Cody Rhodes w filmie Street Fighter, opartym na popularnej grze, wciela się w postać Guile’a. W nowym wywiadzie zdradził, czego widzowie mogą spodziewać się po nadchodzącej produkcji. Na pewno nie zabraknie popisów kaskaderskich!
Trwają prace na planie filmu Street Fighter, opartego na kultowej serii gier. Obsada wzbudza burzliwe dyskusje i sporo zdziwienia. Jednym z aktorów jest Cody Rhodes, czyli wielka gwiazda WWE. Gra on Guile’a - żołnierza Stanów Zjednoczonych, którego celem jest zniszczenie kryminalnej organizacji Shadaloo. Wrestler w rozmowie z Patem McAfee wyjawił, że widzowie powinni oczekiwać jego osoby w scenach walk.
Street Fighter może mieć dobre walki
Poza scenami walk, które muszą być najważniejszym elementem filmu Street Fighter, mamy już potwierdzenie, które postacie odgrywają kluczowe role. Można było oczekiwać, że Noah Centineo i Andrew Koji, grający Ryu i Kena, będą głównymi bohaterami, ale teraz wiemy, że ważną postacią ma być także Chun-Li, grana przez Callinę Liang.
Na razie nie wiadomo, jak dokładnie mają wyglądać sceny walk i w jaki sposób są kręcone, więc czekamy na kolejne informacje. Wiemy jednak, że odpowiadają za to kaskaderzy znani z serii John Wick.
Street Fighter - opis fabuły
Akcja filmu toczy się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), znani uliczni wojownicy, zostają ponownie wezwani do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do globalnego turnieju – brutalnej rywalizacji pięści, przeznaczenia i furii. Za kulisami rozgrywki kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do konfrontacji nie tylko między sobą, ale i z własną przeszłością. Jeśli im się to nie uda, czeka ich jedno: GAME OVER.
Street Fighter - obsada
Prace na planie trwają, a premiera filmu Street Fighter odbędzie się w 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
