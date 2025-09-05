placeholder
Street Fighter - plakat, opis fabuły i pełna obsada filmu. Będzie turniej!

Oficjalnie rozpoczęła się promocja filmu Street Fighter opartego na serii popularnych gier. Prace na planie trwają, a my dostaliśmy ogłoszenie oficjalnej obsady, w której znalazły się do tej pory nieznane nazwiska. Co wiemy?
Adam Siennica
Street Fighter fot. oficjalne konto filmu na Twitterze
Wiemy od jakiegoś czasu, że trwają prace na planie filmu Street Fighter. Ogłoszono, że studio Legendary zawarło umowę z Paramountem, który będzie dystrybuował tę produkcję na całym świecie. Dzięki tej decyzji ujawniono szczegóły, opublikowano teaserowy plakat oraz wideo zdradzające oficjalną obsadę, a także podano konkretny opis fabuły.

Street Fighter - opis fabuły

Historia rozgrywa się w 1993 roku. Uliczni wojownicy Ryu (Andrew Koji) oraz Ken Masters (Noah Centineo) muszą znów stanąć do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) zwerbuje ich do światowego turnieju – brutalnego starcia pięści, przeznaczenia i furii. Za tym turniejem stoi jednak konspiracja, która sprawia, że bohaterowie muszą zmierzyć się zarówno ze sobą, jak i z demonami przeszłości. Jeśli tego nie zrobią, oznacza to GAME OVER.

Street Fighter - obsada

Poza wcześniej ogłoszonymi nazwiskami pojawiły się nowe twarze. Wielokrotna mistrzyni świata w taekwondo, Rayna Vallandingham, zagra Juli, a Mel Jarnson wcieli się w popularną Cammy. W obsadzie są również Alexander Volkanovski jako Joe oraz Kyle Mooney jako Marvin. Potwierdzono także Oliviera Richtersa w roli Zangiefa.

Street Fighter

arrow-left
Street Fighter
fot. materiały prasowe
arrow-right

Plakat, wideo oraz grafiki przedstawiające obsadę utrzymane są w stylistyce klasycznych gier na automatach, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do korzeni Street Fightera.

Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.

Wiemy również, kiedy film zadebiutuje. Premiera Street Fightera została ustalona na 16 października 2026 roku.

Źródło: thehollywoodreporter.com / portal x

