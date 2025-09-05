Street Fighter - plakat, opis fabuły i pełna obsada filmu. Będzie turniej!

fot. oficjalne konto filmu na Twitterze

Reklama

Wiemy od jakiegoś czasu, że trwają prace na planie filmu Street Fighter. Ogłoszono, że studio Legendary zawarło umowę z Paramountem, który będzie dystrybuował tę produkcję na całym świecie. Dzięki tej decyzji ujawniono szczegóły, opublikowano teaserowy plakat oraz wideo zdradzające oficjalną obsadę, a także podano konkretny opis fabuły.

Street Fighter - opis fabuły

Historia rozgrywa się w 1993 roku. Uliczni wojownicy Ryu (Andrew Koji) oraz Ken Masters (Noah Centineo) muszą znów stanąć do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) zwerbuje ich do światowego turnieju – brutalnego starcia pięści, przeznaczenia i furii. Za tym turniejem stoi jednak konspiracja, która sprawia, że bohaterowie muszą zmierzyć się zarówno ze sobą, jak i z demonami przeszłości. Jeśli tego nie zrobią, oznacza to GAME OVER.

Street Fighter - obsada

Poza wcześniej ogłoszonymi nazwiskami pojawiły się nowe twarze. Wielokrotna mistrzyni świata w taekwondo, Rayna Vallandingham, zagra Juli, a Mel Jarnson wcieli się w popularną Cammy. W obsadzie są również Alexander Volkanovski jako Joe oraz Kyle Mooney jako Marvin. Potwierdzono także Oliviera Richtersa w roli Zangiefa.

Street Fighter Zobacz więcej Reklama

Plakat, wideo oraz grafiki przedstawiające obsadę utrzymane są w stylistyce klasycznych gier na automatach, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do korzeni Street Fightera.

Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.

Wiemy również, kiedy film zadebiutuje. Premiera Street Fightera została ustalona na 16 października 2026 roku.