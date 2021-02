Policja aresztowała parę, która postrzeliła kobietę w kinie w Atlancie

fot. Atlanta Police Department

Amerykańskiej policji udało się aresztować parę, która w styczniu 2021 postrzeliła w kinie w Atlancie innego widza. 20-letnia Yvonne Crawford oraz 22-letni Camryn King napadli na siedzącą na sali kinowej kobietę po tym, jak zwróciła im uwagę, by zachowywali się ciszej podczas seansu. Sprawców zatrzymano ostatnio w stanie Indiana i przewieziono do aresztu, gdzie młodzi ludzie usłyszeli zarzuty. Parę oskarżono o napaść z bronią w ręku oraz posiadanie broni palnej na miejscu zbrodni. Jak donosi policja w Atlancie, Yvonne Crawford i Camryn King zostaną przewiezieni do Atlanty i tam odpowiedzą za przestępstwo.

Do wydarzenia doszło 9 stycznia 2021 w kinie AMC Camp Creek. Mąż ofiary powiedziała policji, iż sprawcy najpierw kłócili się z jego żoną po tym, jak ich uciszała, a później mężczyzna wyjął pistolet z torebki swojej dziewczyny i postrzelił ofiarę w ramię. Postrzelona kobieta opuściła kino ok. godziny 21:10. Na miejsce wezwano odpowiednie służby. Obrażenia, których doznała kobieta, nie zagrażają jej życiu.