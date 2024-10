Polscy widzowie zachwalali dubbing Harley Quinn. Teraz studio prosi ich o pomoc

HBO MAX

Przez ostatnie cztery sezony animacja Harley Quinn była zachwalana przez polskich fanów za świetny dubbing realizowany przez Studio PDK. Niektórzy widzowie pokusili się nawet o porównanie go do serii o Shreku. Dlatego sporo z Was może być zdziwionych i zasmuconych tą informacją. Jak informuje Darek Kosmowski, reżyser i twórca Studia PDK oraz Dubbingpedii, ta współpraca została przerwana. Nie zamierza jednak żegnać się z serialem DC bez walki, dlatego prosi o pomoc w tej sprawie.

Harley Quinn - studio walczy o kontynuację pracy nad dubbingiem

Reżyser tłumaczy, że włożony wkład w serial uważa za "wybitny", argumentując to świetnymi meta żartami oraz niesamowitą obsadą, złożonej z gwiazd dubbingu oraz debiutantów. Poprosił o pomoc nie tylko fanów, ale również wszystkich tych, którzy pracują nad dubbingiem.

- Stąd mam apel do wszystkich w branży dubbingowej — ten jeden raz powiedzcie zleceniu nie, zadbajcie, żeby projekt trafił do Studia PDK. Powalczcie o to, może nawet blokując produkcję. Wyświadczycie mi i dubbingowi olbrzymią przysługę.

Co widzowie mogą zrobić? Kosmowski zachęca do publikowania jego wiadomości w mediach społecznościowych z hashtagiem #HarleyPDK. Fani mogą również pisać do HBO oraz studiów dubbingowych w tej sprawie.