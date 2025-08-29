Stwórz najpiękniejszy ogród Babilonu: nowa gra planszowa nadchodzi

Źródło: Portal Games

Reklama

Wiszące ogrody Semiramidy w starożytnym Babilonie były uznawane za jeden z siedmiu cudów antycznego świata. Teraz, dzięki nadchodzącej planszówce, sami będziemy mogli je stworzyć.

W grze planszowej pod tytułem Babilon zadaniem graczy jest budowa jak najbardziej okazałego ogrodu. Będzie się to działo w trzech wymiarach - gracze na swojej planszy rozbudowują go nie tylko wszerz, ale stawiając kolejne filary i tarasy, pną się do góry. Do tego dochodzą różnorodne dekoracje. Im wyżej je postawimy, tym na koniec gry zdobędziemy więcej punktów.

Instrukcja do Babilonu jest krótka, zasady łatwe do zrozumienia, a rozgrywka przebiega gładko, zapewniając szybką i bezpośrednią przyjemność z budowania.

Babilon trafi do sprzedaży 11 września

Babilon - opis gry

Król Babilonu wezwał najlepszych architektów do stworzenia niezwykłych, wiszących ogrodów dla swojej małżonki. Stwórz najbardziej imponujący, trójwymiarowy projekt i zasłyń jako twórca jednego z siedmiu cudów świata! Babilon to gra planszowa, która rozrasta się i pnie w górę niczym prawdziwy ogród! Gracze uważnie dobierają kafelki, stawiają je na plastikowych filarach i ozdabiają figurkami: dodają schody, fontanny, mosty i posągi. Stwórz najbardziej imponującą, wielopoziomową konstrukcję - i wygraj!

Babilon - wygląd gry