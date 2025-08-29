Stwórz najpiękniejszy ogród Babilonu: nowa gra planszowa nadchodzi
W pierwszej połowie września Portal Games wyda grę planszową, w której będziemy budowali ogrody Babilonu. Zobaczcie jak się prezentuje ta planszówka.
Wiszące ogrody Semiramidy w starożytnym Babilonie były uznawane za jeden z siedmiu cudów antycznego świata. Teraz, dzięki nadchodzącej planszówce, sami będziemy mogli je stworzyć.
W grze planszowej pod tytułem Babilon zadaniem graczy jest budowa jak najbardziej okazałego ogrodu. Będzie się to działo w trzech wymiarach - gracze na swojej planszy rozbudowują go nie tylko wszerz, ale stawiając kolejne filary i tarasy, pną się do góry. Do tego dochodzą różnorodne dekoracje. Im wyżej je postawimy, tym na koniec gry zdobędziemy więcej punktów.
Instrukcja do Babilonu jest krótka, zasady łatwe do zrozumienia, a rozgrywka przebiega gładko, zapewniając szybką i bezpośrednią przyjemność z budowania.
Babilon trafi do sprzedaży 11 września
Babilon - opis gry
Król Babilonu wezwał najlepszych architektów do stworzenia niezwykłych, wiszących ogrodów dla swojej małżonki. Stwórz najbardziej imponujący, trójwymiarowy projekt i zasłyń jako twórca jednego z siedmiu cudów świata! Babilon to gra planszowa, która rozrasta się i pnie w górę niczym prawdziwy ogród! Gracze uważnie dobierają kafelki, stawiają je na plastikowych filarach i ozdabiają figurkami: dodają schody, fontanny, mosty i posągi. Stwórz najbardziej imponującą, wielopoziomową konstrukcję - i wygraj!
Babilon - wygląd gry
Źródło: Portal Games
