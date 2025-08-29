Reklama
placeholder

Stwórz najpiękniejszy ogród Babilonu: nowa gra planszowa nadchodzi

W pierwszej połowie września Portal Games wyda grę planszową, w której będziemy budowali ogrody Babilonu. Zobaczcie jak się prezentuje ta planszówka. 
placeholder
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  babilon 
gra planszowa Portal Games planszówka
Babilon - wygląd gry Źródło: Portal Games
Reklama

Wiszące ogrody Semiramidy w starożytnym Babilonie były uznawane za jeden z siedmiu cudów antycznego świata. Teraz, dzięki nadchodzącej planszówce, sami będziemy mogli je stworzyć.

W grze planszowej pod tytułem Babilon zadaniem graczy jest budowa jak najbardziej okazałego ogrodu. Będzie się to działo w trzech wymiarach - gracze na swojej planszy rozbudowują go nie tylko wszerz, ale stawiając kolejne filary i tarasy, pną się do góry. Do tego dochodzą różnorodne dekoracje. Im wyżej je postawimy, tym na koniec gry zdobędziemy więcej punktów.

Instrukcja do Babilonu jest krótka, zasady łatwe do zrozumienia, a rozgrywka przebiega gładko, zapewniając szybką i bezpośrednią przyjemność z budowania.

Babilon trafi do sprzedaży 11 września

Babilon - opis gry

Król Babilonu wezwał najlepszych architektów do stworzenia niezwykłych, wiszących ogrodów dla swojej małżonki. Stwórz najbardziej imponujący, trójwymiarowy projekt i zasłyń jako twórca jednego z siedmiu cudów świata! Babilon to gra planszowa, która rozrasta się i pnie w górę niczym prawdziwy ogród! Gracze uważnie dobierają kafelki, stawiają je na plastikowych filarach i ozdabiają figurkami: dodają schody, fontanny, mosty i posągi. Stwórz najbardziej imponującą, wielopoziomową konstrukcję - i wygraj!

Babilon - wygląd gry

Babilon - wygląd gry

arrow-left
Babilon - wygląd gry
Źródło: Portal Games
arrow-right

Źródło: Portal Games

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  babilon 
gra planszowa Portal Games planszówka
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Resident Evil Requiem
-

Dlaczego w Resident Evil: Requiem wprowadzono kamerę TPP? Powód zaskakuje

2 gremliny
-

Dlaczego Gremliny 3 jeszcze nie powstały? "To niekończące się zadanie pisarskie"

3 43. Zabawa w pochowanego (2019)
-

Kiedy rozgrywa się akcja sequela Zabawy w pochowanego? Elijah Wood o kontyuacji

4 Loki
-
Spoilery

Loki wszedł na plan Avengers: Doomsday - i to z kim! Spotkanie dwóch legend MCU

5 Marko Zaror - oficjalny kadr z filmu Affinity. Aktorzy na zdjęciu mają rekwizyty filmowej, a nie prawdziwą broń
-

Tak Marko Zaror bije zbirów. Zwiastun filmu akcji aktora z Johna Wicka 4

6 Avengers - Doom
-
Plotka

Majstersztyk Marvela. Trzeci film o Avengers rozdzieli Doomsday i Secret Wars?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e166

Moda na sukces

s12e08

Okrutni jajcarze

s08e14

Ekipa z New Jersey

s58e23

s27e22

Big Brother (US)

s21e06

Misja Moda

s2025e170

Anderson Cooper 360

s2025e173

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carla Gugino
Carla Gugino

ur. 1971, kończy 54 lat

Rebecca De Mornay
Rebecca De Mornay

ur. 1959, kończy 66 lat

Emily Hampshire
Emily Hampshire

ur. 1981, kończy 44 lat

Nicole Anderson
Nicole Anderson

ur. 1990, kończy 35 lat

Lea Michele
Lea Michele

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

7

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

8

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

9

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

10

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV