Suicide Squad Isekai - nowy teaser serialu anime. Legion samobójców w świecie fantasy

Suicide Squad Isekai to nowy serial anime, za który odpowiadają Warner Bros, Japan i studio WIT. Nie jest on w żadnym stopniu związany z uniwersum DCU, które jest budowane przez Jamesa Gunna oraz Petera Safrana. Jest to więc oddzielna historia. Eri Osada jest reżyserem, a Tappei Nagatsuki i Eiji Umehara odpowiadają za scenariusz. Scenarzyści są znani z takiej produkcji gatunku jak Re:Zero - Starting Life in Another World.

Suicide Squad Isekai - teaser

Nowy zwiastun zdradza, jacy członkowie Legionu samobójców pojawiają się w tej historii. Nadal jednak wszystko wskazuje na to, że Harley Quinn i Joker będą najważniejsi.

Samo słowo Isekai oznacza też popularny gatunek w anime, który w ostatnich latach często przewija się w serialach. Skupia się on na bohaterze - zazwyczaj jest to normalna, zwyczajna osoba - która zostaje przeniesiona do świata fantasy pełnego magii i potworów. W pewnym sensie w ramy tego, czym jest Isekai wpisują się takie historie jak Alicja w Krainie Czarów czy Opowieści z Narnii. Legion samobójców przenoszony do innego siata to zdecydowanie cos nowego w tym gatunku.

Premiera w 2024 roku.

