Sukcesja – Brian Cox otwarty na zagranie w filmie. Aktorowi nie podoba się jeden z pomysłów na spin-off

fot. HBO

W marcu ubiegłego roku doczekaliśmy się premiery czwartego sezonu Sukcesji. Serial obecnie zbiera różne branżowe nominacje i nagrody, poczynając od Złotych Globów, po Emmy. Widzowie zdążyli już zatęsknić za rodem Royów, podobnie jak Brian Cox, który wcielał się w głowę rodziny i prezesa Waystar Royco. Aktor w najnowszym wywiadzie dla Variety przyznał, że jest otwarty na filmową produkcją osadzoną w świecie Sukcesji.

Jeśli to będzie wystarczająco dobre i Jesse Armstrong [twórca serialu] będzie za to odpowiadał, to mogę to zrobić.

Cox uważa, że serial nie potrzebuje żadnej kontynuacji i historia zakończyła się we właściwym momencie:

To, co mi się w tym podoba i za co kocham Jessego Armstronga, to że nie przekracza daty przydatności do spożycia. Wiele amerykańskich seriali zakończyło się zbyt późno. Zostawiali ludzie z niespełnionymi oczekiwaniami. Zawsze chcesz, żeby widzowie chcieli więcej.

Sukcesja - Brian Cox przeciwny spin-offowi z kuzynem Gregiem

Aktor chętnie zagrałby w filmie, ale kompletnie nie widzi sensu poświęcania spin-offu dla kuzyna Grega (Nicholas Braun), który został zasugerowany przez Kierana Culkina:

Nie sądzę, że Nick Braun chciałby to zrobić. Zajmuje się innymi rzeczami, które są dla niego naprawdę ekscytujące.

Sukcesja – wszystkie odcinki serialu dostępne są na platformie HBO Max.