Sukcesja - będzie 4. sezon serialu

materiały prasowe

To była tylko formalność. HBO oficjalnie ogłosiło, że popularny serial Sukcesja doczeka się 4. sezonu. Posunięcie to nie jest zaskakujące, ponieważ premiera 3. serii przyciągnęła 1,4 mln widzów na wszystkich platformach, co stanowi najlepszy wynik odcinka oryginalnego serialu od startu platformy HBO Max.

Obecnie na antenie HBO jest emitowany 3. sezon produkcji. W nim bohaterowie muszą poradzić sobie z następstwami wydarzenia, które miało miejsce w finale poprzedniej odsłony, czyli publicznymi oskarżeniami Kendalla wobec jego ojca Logana. Walka o rodzinną spółkę przerodzi się w prawdziwą wojnę domową, w której każdy będzie musiał wybrać stronę.

W obsadzie nowej odsłony są Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Hiam Abbass, Nicholas Braun, Alexander Skarsgard, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, Adrien Brody, Alan Ruck, Rob Yang, Sanaa Lathan, Jihae i Linda Emond.