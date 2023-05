Super Mario Bros - cały film na Twitterze. Animację usunięto dopiero po kilku godzinach

fot. materiały prasowe

Użytkownik Twittera o pseudonimie "vids that go hard" opublikował w całości najnowszy animowany hit od studia Universal Pictures - Super Mario Bros: Film. Mógł go udostępnić, dzięki posiadaniu niebieskiej odznaki, która daje możliwość przesyłania dłuższych filmów. Przypomnijmy, że ta odznaka oznacza zweryfikowane konto. Według opisu na Twitterze "niebieską odznakę mogą otrzymać konta, które są autentyczne, widoczne i aktywne".

Według Forbesa wspomniany użytkownik udostępnił film rano w niedzielę i dopiero po kilku godzinach zostało wykryte to naruszenie praw autorskich. Według szacunków produkcja została wyświetlona niemal 9 milionów razy. Warto dodać, że użytkownicy posiadający niebieską odznakę mogą przesyłać materiały wideo trwające do 60 minut w jakości 1080p Full HD. Super Mario Bros: Film został udostępniony w dwóch częściach.

Tak późna reakcja jest spowodowana tym, że Elon Musk, który kupił Twitter w zeszłym roku, postanowił zmniejszyć liczbę pracowników. Przez to spadła skuteczność wykrywania tego typu naruszeń praw autorskich.

Ta sytuacja może poskutkować tym, że wytwórnia osiągnie mniejsze zyski z dystrybucji animacji, której dochody przekroczyły już miliard dolarów. Przypomnijmy, że Super Mario Bros: Film nawet jeszcze nie miał premiery w Polsce. Ta zaplanowana jest na 26 maja.

Super Mario Bros. Film - zdjęcia i plakaty

Super Mario Bros. Film - plakat

Super Mario Bros. Film - obsada głosowa i twórcy

Głosu głównemu bohaterowi w oryginalnej wersji użycza Chris Pratt. Ponadto w obsadzie dubbingu znajdują się Anya Taylor-Joy jako Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Seth Rogen jako Donkey Kong, Keegan-Michael Key jako Toad, Fred Armisen jako Cranky Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek oraz Sebastian Maniscalco jako Foreman Spike. Za reżyserię animacji odpowiadają Aaron Horvath i Michael Jelenic. Scenariusz napisał Matthew Fogel.