Czy powstanie film o czarnoskórym Supermanie? James Gunn odpowiada

fot. DC Comics

W połowie kwietnia James Gunn ogłosił na Twitterze, że scenariusz filmu Superman: Legacy jest napisany i gotowy. Dzięki temu rozpoczął się proces preprodukcji, podczas którego zostaną opracowane wszelkie wizualne detale jak scenografia czy kostiumy. Ruszy także casting do głównych ról.

Ze wcześniejszych doniesień wynikało, że oprócz Superman: Legacy Warner Bros. pracuje też nad filmem z czarnoskórym Supermanem (Val-Zod). W rozmowie z io9, Gunn, stojący na czele DC Studios wraz z Peterem Safranem, potwierdził, że ta produkcja, którą ma wyprodukować J.J. Abrams, wciąż jest w planach. Powiedział, że oba tytuły są całkowicie ze sobą niezwiązane. Przyznał, że Chantal Nong, która jest producentką wykonawczą tego projektu, jest tym bardzo podekscytowana. Wie, że to ekscytujący tytuł, choć nie przeczytał jeszcze scenariusza. Dodał, że jeśli przyjdzie odpowiedni czas to zdecydowanie powstanie ten film. Miałaby to być też produkcja ze świata Elseworlds, taka jak Joker.

Byłby to najnowszy projekt ze świata Elseworlds, którego rozwój został potwierdzony. Pozostałe, nad którymi trwają prace to Joker: Folie a deux i The Batman Part II. Na razie film o czarnoskórym Supermanie jest we wczesnej fazie rozwoju.

Produkcja Superman: Legacy ma się rozpocząć na początku 2024 roku. To na tym projekcie skupia się obecnie studio Warner Bros.