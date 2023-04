Super Mario Bros - kolejny rekord. Jest już miliard dolarów!

fot. materiały prasowe

Super Mario Bros wygrywa czwarty weekend z rzędu i zajmuje pierwsze miejsce w amerykańskim box office. Tym razem zebrano 40 mln dolarów i jest to nowy rekord najlepszego czwartego weekendu w historii dla filmu animowanego. Poprzedni należał do animacji Iniemamocni 2 z wynikiem 28,4 mln dolarów. Jest to też czwarty najlepszy weekend w historii dla studia Universal. Tutaj pobito rekord Jurassic World - 29,2 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku zebrano 490 mln dolarów.

Super Mario Bros - miliard dolarów w box office

Ze świata film zebrał 532.5 mln dolarów. Oznacza to, że animacja przekroczyła już miliard dolarów wpływów! Nikt nie spodziewał się, że Super Mario Bros nawet zbliżą się do tej kwoty, a tu wygląda na to, że mocno ją przekroczą, bo animacja ma spadki frekwencji na rekordowym poziomie Avatara 2. Tym samym Super Mario Bros. Jest piątym filmem czasów pandemii, który przekroczył tę granicę w box office.

Drugie miejsce należy do horroru Martwe zło: Przebudzenie. Zbiera tym razem 12,2 mln dolarów. Do tej pory ma 44,4 mln dolarów z rynku amerykańskiego. Przy budżecie 17 mln dolarów twórcy już zarabiają z samych Stanów Zjednoczonych. Pełne wyniki ze świata nie są jeszcze znane.

Czwarte miejsce to nieoczekiwanie Powrót Jedi. Gwiezdne Wojny powróciły tylko do amerykańskich kin z okazji 40-lecia premiery. Film zebrał 4,7 mln dolarów.