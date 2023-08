Super Mario Bros. Film online - dziś premiera w VOD. Gdzie oglądać?

foto. materiały prasowe

Długo oczekiwana animacja Super Mario Bros. Film debiutuje dziś w Polsce na VOD. Film jest już dostępny w serwisach, w których możemy na zawsze kupić wersję cyfrową. Na ten moment nie ma opcji wypożyczenia tytułu do obejrzenia na 48 godzin.

Super Mario Bros. Film online - gdzie oglądać?

Film jest dostępny w kilku platformach w określonej cenie.

Rakuten - cena za wersję HD i 4K 47,99 złotych.

Sklep Prime Video - cena za wersję SD: 47,99 złotych. Za HD i 4K zapłacimy 54,99 złotych.

iTunes - cena za wersję HD i 4K zapłacimy 54,99 złotych.

Super Mario Bros. Film online - zwiastun

Super Mario Bros

Super Mario Bros. Film - opis fabuły

Bracia hydraulicy - Mario (Chris Pratt) i Luigi (Charlie Day), próbując uratować dzielnicę w której mieszkają, przypadkowo przenoszą się do różnych światów. Mario trafia do tajemnicznego Grzybowego Królestwa, w którym poznaje Księżniczkę Peach. Zawiązuje z nią przymierze, by pomóc jej obronić Królestwo przed złowrogim Bowserem oraz odbić swojego brata.