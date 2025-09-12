Kontynuacja Super Mario Bros. Film zapowiedziana. Tytuł, data premiery i teaser - plotki się myliły

fot. Illumination

Reklama

Kontynuacja hitu z 2023 roku została oficjalnie zapowiedziana. Poznaliśmy datę premiery, oficjalny tytuł, a także podzielono się pierwszą zapowiedzią wideo. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o sequelu Super Mario Bros. Film.

To anime może podbić amerykański box office. Prognozy wyższe niż przewidywano

Wbrew pierwotnym doniesieniom, kontynuacja jest zatytułowana Super Mario Galaxy Movie, a nie Super Mario World, jak sugerował wyciek. Tytuł bezpośrednio odwołuje się do gry z 2007 roku, która debiutowała na Wii. Wówczas brzmiał on Super Mario Galaxy.

Super Mario Galaxy Movie zadebiutuje w kinach 3 kwietnia 2026 roku.

Super Mario Galaxy Movie - co wiadomo o filmie?

W obsadzie nowego filmu powróci obsada głosowa z poprzedniego, czyli Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key oraz Kevin Michael Richardson.

Na razie nie zdradzono żadnych szczegółów fabularnych.

Przypomnijmy, że pierwsza część, czyli Super Mario Bros. Film była wielkim hitem. Film zarobił w globalnym box office aż 1.36 mld dolarów. Lepszy wynik spośród filmów animowanych w historii osiągnęło tylko Ne Zha 2: W krainie potworów, W głowie się nie mieści 2, Król lew oraz W krainie lodu 2.

Te filmy animowane zarobiły najwięcej w historii [RANKING]