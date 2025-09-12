Kontynuacja Super Mario Bros. Film zapowiedziana. Tytuł, data premiery i teaser - plotki się myliły
W sieci pojawiła się pierwsza oficjalna zapowiedź kontynuacji Super Mario Bros. Film. Poznaliśmy jej oficjalny tytuł, który nie zgadza się z tym, co przewidywały plotki, a także pokazano krótkie wideo i ogłoszono datę premiery. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym filmie.
Wbrew pierwotnym doniesieniom, kontynuacja jest zatytułowana Super Mario Galaxy Movie, a nie Super Mario World, jak sugerował wyciek. Tytuł bezpośrednio odwołuje się do gry z 2007 roku, która debiutowała na Wii. Wówczas brzmiał on Super Mario Galaxy.
Super Mario Galaxy Movie zadebiutuje w kinach 3 kwietnia 2026 roku.
Super Mario Galaxy Movie - co wiadomo o filmie?
W obsadzie nowego filmu powróci obsada głosowa z poprzedniego, czyli Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key oraz Kevin Michael Richardson.
Na razie nie zdradzono żadnych szczegółów fabularnych.
Przypomnijmy, że pierwsza część, czyli Super Mario Bros. Film była wielkim hitem. Film zarobił w globalnym box office aż 1.36 mld dolarów. Lepszy wynik spośród filmów animowanych w historii osiągnęło tylko Ne Zha 2: W krainie potworów, W głowie się nie mieści 2, Król lew oraz W krainie lodu 2.
Źródło: variety.com
