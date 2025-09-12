placeholder
To anime może podbić amerykański box office. Prognozy wyższe niż przewidywano

Nowy kinowy film anime zatytułowany Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle​ z tygodnia na tydzień otrzymuje coraz to większe przewidywania w kwestii weekendu otwarcia na terenie USA. Ile produkcja może ostatecznie zarobić?
Wiktor Stochmal
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle fot. Sony Pictures Releasing
Pod koniec sierpnia 2025 roku informowaliśmy Was o prognozach finansowych weekendu otwarcia kinowego anime, czyli Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle. W Chinach produkcja zarobiła już świetne 279.6 mln dolarów, a ta suma może niedługo wzrosnąć wraz z premierą na terenie Stanów Zjednoczonych. W sierpniu mówiło się o otwarciu w wysokości 20-29 mln dolarów, co już byłoby znakomitym wynikiem. Ta liczba jednak rośnie z dnia na dzień podobnie do zainteresowania publiczności.

Na jakim etapie prac jest The Boys: Mexico? Twórca o nowym spin-offie

Zdaniem Sony otwarcie może wynieść ok. 35 mln dolarów. Deadline podaje wyższą liczbę wahającą się od 45-60 mln dolarów. Z kolei niezależne źródła, które cytuje World of Reel, sugerują, że w weekend otwarcia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle może zarobić aż 70 mln dolarów.

Byłoby to rekordowe otwarcie i dowód, że współczesna widownia jest zainteresowana produkcjami z tego gatunku. Czas pokaże, czy przewidywania się sprawdzą. Tak czy siak Sony ma w rękawie murowany sukces.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle - opis fabuły

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle to nadchodząca trylogia filmowa, która stanowić będzie kulminację historii Tanjiro, Nezuko i ich towarzyszy w walce przeciwko Muzanowi Kibutsuji oraz jego elitarnej grupie demonów. Fabuła skupi się na ostatecznej konfrontacji Pogromców Demonów z Muzanem w jego twierdzy – Nieskończonym Zamku.

Źródło: worldofreel.com

