To anime może podbić amerykański box office. Prognozy wyższe niż przewidywano
Nowy kinowy film anime zatytułowany Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle z tygodnia na tydzień otrzymuje coraz to większe przewidywania w kwestii weekendu otwarcia na terenie USA. Ile produkcja może ostatecznie zarobić?
Pod koniec sierpnia 2025 roku informowaliśmy Was o prognozach finansowych weekendu otwarcia kinowego anime, czyli Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle. W Chinach produkcja zarobiła już świetne 279.6 mln dolarów, a ta suma może niedługo wzrosnąć wraz z premierą na terenie Stanów Zjednoczonych. W sierpniu mówiło się o otwarciu w wysokości 20-29 mln dolarów, co już byłoby znakomitym wynikiem. Ta liczba jednak rośnie z dnia na dzień podobnie do zainteresowania publiczności.
Na jakim etapie prac jest The Boys: Mexico? Twórca o nowym spin-offie
Zdaniem Sony otwarcie może wynieść ok. 35 mln dolarów. Deadline podaje wyższą liczbę wahającą się od 45-60 mln dolarów. Z kolei niezależne źródła, które cytuje World of Reel, sugerują, że w weekend otwarcia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle może zarobić aż 70 mln dolarów.
Byłoby to rekordowe otwarcie i dowód, że współczesna widownia jest zainteresowana produkcjami z tego gatunku. Czas pokaże, czy przewidywania się sprawdzą. Tak czy siak Sony ma w rękawie murowany sukces.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle - opis fabuły
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle to nadchodząca trylogia filmowa, która stanowić będzie kulminację historii Tanjiro, Nezuko i ich towarzyszy w walce przeciwko Muzanowi Kibutsuji oraz jego elitarnej grupie demonów. Fabuła skupi się na ostatecznej konfrontacji Pogromców Demonów z Muzanem w jego twierdzy – Nieskończonym Zamku.
Najbardziej wyczekiwane anime 2. połowy 2025 roku
Źródło: worldofreel.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1997, kończy 28 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1957, kończy 68 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1960, kończy 65 lat