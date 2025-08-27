Herosi, którzy walczyli z samymi sobą. Multiwersum, klony i inne wariactwa
Multiwersum jest obecnie szczególnie popularne w kinie i telewizji, ale eksperymenty z nim pojawiały się już dekadę temu. Oto najciekawsze pojedynki superbohaterów z innymi wersjami samych siebie.
Multiwersum w kinach i na małym ekranie kwitnie, a przykładów nie trzeba szukać daleko - Doktor Strange w multiwersum obłędu, serialowy i filmowy Flash, a nawet 2. sezon Peacemakera. To okazja na wiele ciekawych zabaw i kreatywnych rozwiązań fabularnych, a także szansa na pokazanie niecodziennych pojedynków głównych bohaterów. Te często odbywają się między nimi a ich alternatywnymi wcieleniami - czasem dobrymi, czasem złymi, a czasem kompletnie neutralnymi. Widzieliśmy już Kapitana Amerykę walczącego ze sobą i innych herosów, którzy stawali przeciwko swoim wariantom.
Marvel szykuje crossover, który przebije Avengers: Doomsday i Secret Wars? Wielkie starcie 3 grup
Oto lista trzynastu najlepszych pojedynków herosów z nimi samymi. Nie oznacza to tylko udziału multiwersum. W grę wchodzą też złe - lub kontrolowane przez kogoś i nieświadome do końca swoich czynów - klony, a nawet sytuacje, w których bohater został rozdzielony na dwie części i musiał walczyć o powrót do "całego ja". Która walka Wam się podobała najbardziej, a której zabrakło na liście?
