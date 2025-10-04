Tajny pokaz testowy Supergirl. Kto w nim uczestniczył?
The Hollywood Reporter poinformował o tajnym spotkaniu wąskiego grona osób, które obejrzało już Supergirl: Woman of Tomorrow. Co to oznacza dla tej produkcji i DCU?
DC Studios postanowiło postawić na jakość, a nie ilość i właśnie dlatego czeka nas długa przerwa od premiery Supermana do kolejnego kinowego filmu z tego uniwersum, czyli Supergirl: Woman of Tomorrow. James Gunn chwalił scenariusz autorstwa Any Nogueiry wielokrotnie i zlecił napisanie też produkcji o Wonder Woman i Teen Titans. Czy Supergirl naprawdę może być tak dobra?
The Hollywood Reporter poinformował o doniesieniach swoich źródeł, zdaniem których DC Studios niedawno przeprowadziło "cichy pokaz testowy w mieście Burbank", który dotyczył właśnie Supergirl: Woman of Tomorrow. W spotkaniu uczestniczyło tylko grono bliskie Jamesowi Gunnowi z ramienia DC Studios, a także producenci wykonawczy z Warner Bros.
W przeszłości scooperzy wielokrotnie wspominali o jakości scenariusza do Supergirl. Jeśli doniesienia THR okażą się prawdziwe, to możemy się spodziewać nowych przecieków w ciągu kilku następnych tygodni. Pierwsze reakcje powinny nam powiedzieć znacznie więcej o filmie, który za niecały rok zadebiutuje w kinach.
Warto dodać, że tego typu pokazy to raczej branżowy standard. Takie spotkania są potrzebne, aby osoby na wyższych stanowiskach wiedziały z jaką produkcją będzie miała do czynienia widownia. To też dobry moment na wprowadzenie pewnych zmian i przedyskutowanie kwestii spornych. Jeśli jednak brać za pewnik informacje przekazywane przez scooperów na temat Supergirl, to nie będzie trzeba w niej dużo zmieniać.
Źródło: comicbookmovie.com
