Przeciwnik Człowieka ze Stali wzorowany na gwieździe Westworld! Zobacz, jak wygląda Brainiac w komiksie

DC

Superman '78 to komiks, w którym za stronę graficzną odpowiada Wilfredo Torres. Artysta zdradził, że szukając inspiracji do stworzenia Brainiaca, klasycznego przeciwnika Człowieka ze Stali, znalazł ją w nieżyjącej już gwieździe filmowej, Yulu Brynnerze. W poście na Twitterze podzielił się szkicami bohatera, pisząc że gdy próbował wpaść na to, jak go przedstawić w komiksie, jego myśli od razu naprowadziły go na właśnie tego aktora. Yul Brynner grał Gunslingera w oryginalnym filmie Westworld z 1973 roku, a trzy lata później ponownie wcielił się w rolę w sequelu Futureworld. Za to w 2016 tytuł przejęło HBO.

https://twitter.com/mightyfineline/status/1424142409697579009

W Supermanie '78 podążamy za wersją Supermana, którą grał Christopher Reeve w 1978 roku. Komiks ma kontynuować jego historię. Zobaczymy w niej złoczyńcę, który został pominięty w filmie. Stworzony przez Otto Bindera i Al Plastino, Brainiac po raz pierwszy pojawił się w Action Comics #242 w 1958 roku. Był uwzględniony we wczesnej fazie scenariusza do Supermana III, jednak finalnie z niego zrezygnowano. Były nawet fałszywe plotki, że miał go zagrać komik Richard Pryor, który wcielił się w Gusa Gormana w filmie. Brainiacowi udało się jednak dostać na ekran w Smallville i w Kryptonie.

Superman '78. Okładka autorstwa Patricka Zirchera.

Napisany przez Roberta Venditti i zilustrowany przez Wilfredo Torresa, Superman '78 trafi do sprzedaży 24 sierpnia 2021 roku za granicą.