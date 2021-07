Superman '78 - heros i Lex Luthor łączą siły w walce z Brainiaciem. Reeve i Hackman na okładce

DC

Systematycznie donosimy Wam o nadchodzącej serii komiksowej Batman '89, która będzie osadzona w uniwersum filmu Tima Burtona. Na amerykańskim rynku już niebawem ukaże się jednak także pierwszy zeszyt cyklu Superman '78, którego akcja będzie rozgrywać się z kolei w świecie słynnej produkcji Richarda Donnera. Wiemy już, że głównym złoczyńcą tej opowieści jest Brainiac, który przybędzie do Metropolis z nieznanych na razie powodów.

Do sieci trafiła teraz okładka 2. zeszytu serii, która ujawnia, że Człowiek ze Stali i Lex Luthor połączą siły. Drugi z nich może być jedyną osobą, która ma odpowiednią wiedzę technologiczną, by opracować skuteczny plan powstrzymania kosmicznego przybysza. Obie postacie posiadają wizerunek Christophera Reeve'a i Gene'a Hackmana.

Superman '78 #2 - okładka

Z kolei legendarny Frank Miller pożegnał na Twitterze zmarłego kilka dni temu Donnera:

Richard Donner pokazał nam mitologiczny potencjał tkwiący w świecie superbohaterów. Przekonał nas, że niemożliwe staje się możliwe i, jak Superman zrobił to Lois Lane, po prostu zwalił nas z nóg. Zawsze będę wdzięczny za to, co dał nam Richard - naprawdę mi go brakuje.