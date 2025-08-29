placeholder
Superman w HBO Max. Wiemy, kiedy premiera

Kiedy Superman w HBO Max? Obecnie można zakupić wersję cyfrową filmu w sklepach VOD, ale wkrótce trafi również do serwisu streamingowego opartego na subskrypcji. Wiemy, kiedy odbędzie się premiera i fani nie będą musieli długo czekać.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  superman 
VOD
Superman fot. materiały prasowe
Jak donosi niezawodny Radosław Koch na portalu społecznościowym X, Superman będzie mieć premierę 26 września w HBO Max. Wówczas będzie można obejrzeć film online w ramach subskrypcji platformy streamingowej, na której są również dostępne inne produkcje o Człowieku ze Stali. W związku z tym, że Warner Bros. Discovery jest właścicielem HBO Max i odpowiada za film Superman z 2025 roku, od początku było wiadomo, że prędzej czy później to tutaj film trafi do streamingu.

Superman - box office

Superman jest najbardziej dochodowym filmem opartym na komiksach w 2025 roku. Zebrał w box office, czyli sprzedaży biletów do kin na całym świecie, kwotę 606,6 mln dolarów. W związku z budżetem 225 mln dolarów, Człowiek ze Stali już zwrócił koszty produkcji i osiągnął zysk finansowy.

Przypomnijmy, że Superman od połowy sierpnia jest dostępny w sklepach VOD, w których za określoną kwotę można kupić lub wypożyczyć wersję cyfrową filmu.

Superman

Superman
fot. Warner Bros.
Superman - opis fabuły

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  superman 
VOD
