Superman w HBO Max. Wiemy, kiedy premiera

Jak donosi niezawodny Radosław Koch na portalu społecznościowym X, Superman będzie mieć premierę 26 września w HBO Max. Wówczas będzie można obejrzeć film online w ramach subskrypcji platformy streamingowej, na której są również dostępne inne produkcje o Człowieku ze Stali. W związku z tym, że Warner Bros. Discovery jest właścicielem HBO Max i odpowiada za film Superman z 2025 roku, od początku było wiadomo, że prędzej czy później to tutaj film trafi do streamingu.

Superman - box office

Superman jest najbardziej dochodowym filmem opartym na komiksach w 2025 roku. Zebrał w box office, czyli sprzedaży biletów do kin na całym świecie, kwotę 606,6 mln dolarów. W związku z budżetem 225 mln dolarów, Człowiek ze Stali już zwrócił koszty produkcji i osiągnął zysk finansowy.

Przypomnijmy, że Superman od połowy sierpnia jest dostępny w sklepach VOD, w których za określoną kwotę można kupić lub wypożyczyć wersję cyfrową filmu.

Superman - opis fabuły

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.